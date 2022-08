Imagine sfâșietoare cu Viorel Lis în scaun cu rotile! Oana și-a amanetat verigheta să-l poată cumpăra: „Nu știam cât de greu e”

In articol:

Viorel Lis s-a confruntat în ultima perioadă cu o mulțime de probleme de sănătate, care i s-au accentuat în perioada carantinei impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Fostul edil al Capitalei a fost diagnosticat cu semipareză la picioare, iar dacă putea să se mai miște cât de cât, fie și ajutat, acum a căzut în scaun cu rotile.

Oana Lis a făcut sacrificiul suprem pentru a-și putea permite acest dispozitiv medical de care soțul ei avea extrem de mare nevoi. Ea a mers cu verigheta la amanet și a primit 1.100 de lei în schimbul ei, bani cu care i-a cumpărat lui Viorel un căruț. Dar problemele fostului primar nu se opresc aici, căci el are nevoie de tratament și medicamente, iar costurile sunt uriașe.

Oana Lis: „N u am știut cât de greu e sa ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme”

Blondina spune că Viorel Lis nu vrea nici în ruptul capului să-și părăsească casa. Cu alte cuvinte, el nu vrea să fie internat în spital sau la vreun azil, nici în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă. Astfel că tot greul pică pe Oana, care nu știe cum să facă rost de bani pentru recuperarea lui.

De asemenea, pe lângă un specialist care să vină la domiciliu, lui Viorel îi trebuit și diverse creme și unguente.

În ciuda tuturor greutăților cu care se confruntă în aceste momente, ea nu se lasă bătută și vrea să-și țină toate promisiunile pe care i le-a făcut, astfel că le-a cerut ajutorul internauților, iar cei care vor să dea o mână de ajutor, o pot face în contul lăsat de ea.

Citeste si: „Să nu regret după, că de rușine și jenă, n-am încercat să fac totul posibil" Prima imagine cu Viorel Lis, în scanulul cu rotile- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Câți bani cheltuie Oana Lis lunar ca să aibă grijă de Viorel? Și-a amanetat verigheta de aur ca să se descurce: „Mai am bani doar de mâncare și atât"

„Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis ca voi fi alături de el până în ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui până în ultima clipă.

Citeste si: Gestul neașteptat făcut de Oana Lis, după ce starea lui Viorel s-a înrăutățit: „Mi-am lăsat verigheta la amanet”. Anunțul făcut în urmă cu câteva ore

Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e sa ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru ca nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici in 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, ca trebuiesc tot felul de creme pentru escare, cate bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata.

Eu voi lupta in continuare oricum pentru ca el este familia mea. Știu ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteți si doriți să donați pentru el, pentru recuperare si o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis în dreptul imaginilor cu fostul edil al capitalei în scaun cu rotile.