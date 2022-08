Câți bani cheltuie Oana Lis lunar ca să aibă grijă de Viorel? Și-a amanetat verigheta de aur ca să se descurce: „Mai am bani doar de mâncare și atât"

In articol:

Oana și Viorel Lis sunt greu încercați în această perioadă. De trei săptămâni, fostul primar al Capitalei are probleme grave de sănătate. Fostul politician este atât de afectat încât nu se mai poate deplasa singur.

În fiecare moment, lângă el a fost soția sa, Oana.

Aceasta nu l-a lăsat singur pe Viorel nicio clipă și are grijă să îi fie mereu bine soțului ei.

Oana și Viorel Lis au mari probleme financiare

Pentru că nu se simte bine, Viorel Lis a fost internat la spital, unde medicii i-au oferit cea mai bună îngrijire. Acum s-a întors acasă și se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile.

Oana spune că Viorel este conștient de starea în care se află, fapt ce îl afectează la fel de mult ca problemele de sănătate.

„Viorel nu se mai poate mișca deloc. De trei săptămâni, starea lui s-a degradat rapid și asta este groaznic, mai ales pentru un om conștient. Suferă foarte mult văzându-se în halul ăsta. La azil nu pot să-l duc pentru că nu mă lasă inima și nici el nu își dorește lucrul ăsta. Asta e bătrânețea, boala, e foarte greu”, a declarat Oana pentru Click!

Momentan, singura sursă de venit a cuplului este pensia lui Viorel Lis, motiv pentru care cei doi au ajuns să aibă mari probleme cu banii. Ca să mai facă un ban în plus, Oana a ajuns să își amaneteze lucrurile personale.

„Ieri mi-am amanetat verighetele ca să îi cumpăr cărucior. Am cheltuit pe un wc special pentru el 400 de lei, apoi am dat 2.500 de lei pe niște bare de care să se prindă prin casă, iar medicul să se deplaseze la domiciliu ia cam 1.000 de lei. Când îl scot din bloc, trebuie să îl scot cu 3 oameni, evident, nu pe degeaba. Recuperarea costă, tratamentul costă! Sunt cheltuieli enorme și n-am niciun ajutor!”, a mai spus Oana Lis pentru sursa citată anterior.

Soția fostului edil general spune că decizia de a amaneta simbolul căsătoriei sale o face să se simtă foarte vinovată, însă Oana spune că nu a avut de ales.

„Acum, azi, regret că am dat-o, parcă mă simt că am făcut un păcat că am dat-o, dar nici nu o purtam că îmi rămăsese mică și aveam și nevoie de bani pe loc să plătesc căruțul”, a mai scris Oana Lis pe Facebook.