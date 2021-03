Imagini compromițătoare cu Mirela Vaida din tinerețe! Prezentatoarea vrea ștearsă această poză

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Pe lângă faptul că este apreciată de o țară întreagă, vedeta de televiziune este și o fire extrem de deschisă, care spune lucrurilor pe nume. Însă, o fotografie cu ea din tinerețe a surprins pe toată lumea!

Mirela Vaida, imagini compromițătoare

O imagine cu Mirela Vaida a apărut în mediul online, în timp ce vedeta este tolonită pe jos, bea bere și este alături de prietenele ei. Cu siguranță, prezentatoarea se afla la o petrecere, iar atmosfera era pe măsură, așa că cele patru fete regăsite în imagine au deci să imortalizeze momentul respectiv.

Tot în fotografie apare și cunoscuta actriță Adriana Trandafir, și ea ținând în mână o sticlă de bere. Imaginea a făcut furori în mediul online, iar internauții mai că nu au cunoscut-o pe Mirela Vaida.

Mirela Vaida în tinerețe, alături de Adriana Trandafir[Sursa foto: Facebook]

Cum își câștigă Mirela Vaida banii?

Emisiunea pe care o prezintă Mirela Vaida a luat amploare, după ce în cadrul ei a apărut celebrul cuplu Vulpița-Viorel Stegaru.

Cei doi soți au făcut senzație, timp de mai multe ediții, iar în timp ce unii îi apreciau pe aceștia, alții aveau o părere destul de proastă. Însă, moderatoarea a încercat să rămână imparțială și a vorbit chiar de banii pe care îi câștigă din televiziune.

” Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat Mirela Vaida.