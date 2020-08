In articol:

Fiul Luminiței Anghel a fost snopit în bătaie[Sursa foto: Facebook]

David, băiatul adoptat de artista Luminița Anghel, a fost snopit în bătaie de către un alt bărbat, în propria locuință. Tânărul, speriat și plin de sânge, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care a relatat întregul incident. Acesta a povestit cum un alt băiat a dat buzna în casa lui și l-a luat la bătaie.

”Au intrat la mine în casă și...”

Fiul Luminiței Anghel s-a panicat și a cerut ajutorul pe Facebook. David spune că a fost lovit cu pumnii, călcat pe picioare, iar lucrurile persoanel i-au fost distruse.

”Scriu aici cu o situatie extrem de delicata.in primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten.Situatia a fost in felul urmator. eu mi am expus o parere sincera despre Robert reamzy la un prieten comun. acest prieten pentru ca asa il consideram plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa , evident i scriu ca da si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta defap era cu Robert care prob il stiti de la vocea , au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul . Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv a inceput sa imi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul sa iasa din casa mea apoi a sarit cu pumnii ma calcat cu bocancii pe picior mia zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. nu stiu cum sa anunt autoritatile sunt efeciiv socat o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca ma amenintat ca se va intoarce. vreau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care ma atacat si eram efectiv fara aparare putea sa ma omoare in casa”, a povestit pe pagina lui de Facebook, David Puscas, baiatul Luminiței Anghel.

La scurt timp dupa ce s-a casatorit cu Marcel Puscas, Luminita Anghel a hotarat sa il infieze pe David Puscas. Artista a avut numeroase probleme cu fiul sau adoptiv, cauza fiind firea rebela a tanarului. Înttr-un final, cei doi și-au rezolvat neînțelegerile.