O celebră cântăreață a fost diagnosticată cu cancer la sân[Sursa foto: Facebook]

Sarah Harding de la Girls Aloud este bolnavă de cancer. Teribila veste a aflat-o la începutul acestui an, însă se pare că boala a avansat și-n alte părți alte corpului. De la cancerul la sân, vedeta a fost informată de medici că tumoarea s-a răspândit la alte organe. Artista a ținut să-și anunțe fanii despre perioada grea prin care trece. Aceasta a postat un mesaj dureros pe contul ei de Instagram!

Vedeta face chimioterapie

Anunțul despre cumplita boală a fost făcut pe pagina artistei de Instagram, acolo unde Sarah le promite fanilor că o să încerce să fie tot mai pozitivă.

„La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer la sân și în urmă cu câteva săptămâni am primit devastatoarea veste că a avansat și la alte părți ale corpului meu. În prezent merg săptămânal la chimioterapie și lupt cât pot de mult și de greu. Uimitoarea mea mamă, familia mea și prietenii apropiați mă ajută să trec prin asta și vreau să le mulțumesc și medicilor și asistentelor care au fost și continuă să fie eroi”, a spus cântăreața pe contul său.

