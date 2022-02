Imagini dramatice în a treia zi de război! Ucrainenii se pun în genunchi în fața tancurilor și imploră armata rusească să oprească atacul

In articol:

În urmă cu trei zile, Ucraina a fost atacată de Rusia, iar de atunci pe teritoriul țării s-a instaurat panica. Confruntările sunt tot mai agresive cu fiecare zi, însă nu vor să capituleze.

În acest război nu este implicată doar armata, ci și cetățenii. Oamenii au ales să lupte pentru a-și apăra teritoriul, iar imaginile surprinse de un internaut sunt absolut șocante. Ucrainenii își riscă viețile în încercarea de a opri tancurile rusești de a înainta spre Kiev.

Mai multe imagini surprinse de un internaut, iar mai apoi postate pe Twitter fac înconjurul lumii în aceste momente. În poze și în filmulețe sunt surprinși mai mulți ucraineni care opun rezistență în fața armatei rusești cu mâinile goale! Oamenii se pun în genunchi în fața tancurilor inamice sau își arunci bicicletele sub vehiculele de luptă blindate. Totul fiind un efort în încercarea de a-i încetini pe ruși să ajungă în capitală. Filmările au fost făcute în localitatea Bakmak, la 200 de kilometri distnță de Kiev.

Imaginile surprind un tanc rusesc care se oprește în fața unui ucrainean care se pune în fața sa și îl imploră să se oprească.

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr