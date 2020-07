In articol:

La un an, așa cum sunt obieciurile creștinești, Marcel Toader a fost pomenit, la mormânt, iar apoi la un restaurant, de cei apropiați lui, de cei care nu l-au uitat.

”Mama lui Marcel Toader s-a ocupat de tot, tot ea a făcut, din pensia ei, o cruce de piatră, așa cum se obișnuioește. De pomană, topt ea s-a ocupat, a împărțit, acolo, la cimintir pachete cu mâncare”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, fina lui Marcel Toader, cântăreața Diana Bișinicu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Diana Bișinicu, pentru parastasul de un an al lui Marcel Toader, ea a făcut un gest cu totul și cu totul deosebit. ”Mi-a spus mama lui că l-a visat, acum ceva timp, în timp ce îi cerea un prosop. Așa că, de prosoape m-am ocupat eu și am țesut pe ele numele nașului meu. Am vrut ca prosoapele care vor fi împărțite să amintească oamenilor de Marcel Toader, să se gândească lumea la el”, ne-a mai spus, în lacrimi de durere, Diana Bișinicu.

De altfel, ne-a mai spus cântăreața, la restaurant, acolo unde s-au strâns câțiva dintre apropiații lui Marcel Toader, s-a vorbit doar despre el. ”Vorbeam despre Marcel și despr elucrurile pe care nu le știa lumea despr eel. Dar, acolo unde punea mâna nașul meu, totul înflorea. Fie că era vorba de vreo femeie, și despre Marcel Toader se poate să spună, cu mâna pe inimă, că le-a ajutat pe toate femeile din viața lui, fie că era vorba de afaceri, fie că era vorba de orice altceva, totul înflorea”, ne-a mai spus Diana Bișinicu.

Marcel Toader, înmormântat lângă tatăl său

Marcel Toader a fost condus pe ultimul drum de către prieteni și familie. Omul de afaceri a fost înmormântat în cimitirul din localitatea Cumpăna, județul Constanța, lângă tatăl său. Mama lui Toader a fost cea care a insistat ca Toader să fie înmormântat ”acasă”. Marcel Toader s-a stins din viață sâmbătă, 3 august 2019, la vila unor prieteni din Periș. Omul de afaceri se afla pe terasa vilei și s-a prăbușit fulgerător din cauza unui stop cardiac. Imediat a fost chemată o ambulanță iar medicii au încercat zadarnic, timp de aproape o oră, să-l resusciteze.

Marcel Toader, sportiv de performanță

Marcel Toader a murit la 56 de ani. În tinerețe, Toader a fost cunoscut ca jucător de rugby. El a jucat pentru Steaua București între 1983 și 1987 și a câștigat de 3 ori campionatul României. A jucat pentru naționala României de 30 de ori, pentru care a avut 3 eseuri și 12 puncte marcate. A jucat la Cupa Mondială în 1987 și a marcat împotriva statelor Zimbabwe și Scoția.

În ultimii ani, Marcel Toader a devenit cunoscut ca om de afaceri și personalitate mondenă. A fost căsătorit de 6 ori și are un băiat. Divorțul lui Marcel Toader de Gabriela Cristea și mariajul scurt cu Maria Constantin au ținut primele pagini ale tabloidelor, deși își dorea, în secret, să îmbătrânească alături de o femeie. ”Nașul meu ne-a spus, mie și lui Cătălin, că își dorea o soție, o femeie cu care să trăiască până la adânci bătrâneți. Asta îmi spunea mereu... Mergeam la el cu Cătălin și vorbeam... Dar, când vorbim despre Marcel Toader, ar trebui să spunem că este un fost triplu campion național, despre asta este vorba atunci când vorbim despre Marcel Toader”, ne-a spus, la acea vreme, cu lacrimi în ochi, Diana Bișinicu, fina lui Marcel Toader.