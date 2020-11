Imagini halucinante! OZN-uri surprinse deasupra Texasului? Au filmat totul!

Lumini neidentificate au fost surprinse deasupra Texasului [Sursa foto: Captură video]

Mai multe lumini misterioase au băgat frică în locuitorii Texasului! Luminile observate pe o rază de 80 de mile peste Texas au ridicat suspiciuni cu privire la o vizită extraterestră în zonă. Imaginile fascinante arată o serie de lumini strălucitoare care planează deasupra orașului.

Luminile au fost văzute pe o rază de 80 de mile, iar ele au putut fi observate prin modul în care și-au schimbat poziția pe cer. Obiectele strălucitoare și neidentificate au fost văzute atât în sudul zonei, cât și în nord, fiind o diferență de aproximativ două ore între cele două locații. Imaginile au ajuns imediat pe internet, iar oamenii se tem de o vizită a extratereștrilor. Potrivit martorilor, ei sunt convinși că luminile au fost provocate de o prezență nepământeană.

Martor al „OZN-urilor” surprinse deasupra Texasului: „Am rămas fascinat!”

Javier Estrada III, martor la toate aceste evenimente, a vorbit despre ceea ce a simțit atunci când a văzut luminile pe cer. El a și filmat întregul fenomen și l-a distribuit în mediul online. Americanul este sigur că a văzut OZN-uri pe cer și nimic altceva.

„Ceea ce am văzut m-a fascinat! Am fost în vizită la familie de ziua bunicii mele și s-a întâmplat să ridic privirea spre cer. Am văzut lumini strălucitoare plutind foarte încet și atunci am știut că este ceva ieșit din comun, nu înfricoșător, ci doar nebunesc să privesc. Eu cred în extratereștri, așa că primul lucru care mi-a venit în minte a fost un OZN. De îndată ce l-am văzut, am rămas fascinat, mi s-a părut atât de real”, a povestit tânărul.

Imagini șocante în Texas! Martorii susțin că au văzut OZN-uri pe cer[Sursa foto: Captură video]

În videoclipul lui Javier se pot observa patru lumini pe cer, care continuă să se miște. Ele formează, la un moment dat, forma unui pătrat, înainte să dispară de tot de pe cerul înstelat. Apoi, alte două lumini apar în cadru, înainte de terminarea clipul. Ultimele lumini ar fi putut fi drone, însă nimic nu este sigur.

Pe lângă ipoteza OZN-urilor, alte persoane au sugerat că luminile ar fi putut fi cauzate de drone sau felinare chinezești, dar nimeni nu a îndrăznit să explice cum au fost observate în locuri atât de îndepărtate.

Sursă: Mirror