Imagini incendiare din spatele camerei. Cum petrec actorii din "Strada Speranței" pe platourile de filmare

Diana Dumitrescu și Cătălin Grama (Jojo) joacă în cel mai nou proiect de la Kanal D, „Strada speranței”.

Cele două actrițe au postat în mediul online imagini din spatele camerelor și le-au arătat fanilor cum decurg momentele în care nu se filmează.

Vedetele s-au bucurat de momente amuzante în timpul filmărilor, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online. Noul proiect a venit cu multe provocări pentru actori, dar au reușit să se distreze de minune pe platou.

Cum se distrează actorii din „Strada speranței” în spatele camerelor

Jojo și Diana Dumitrescu au filmat mai multe scene împreună așa că nu puteau lipsi și momentele de amuzament, care au ajuns rapid pe rețelele sociale și au fost un motiv de bucurie pentru fanii serialului.

Cătălina Grama a distribuit, pe contul său de Instagram, mai multe imagini de la piscină, acolo unde realiza o scenă alături de colega sa Diana Dumitrescu.

„Muncim cu drag și spor”, a scris Jojo în dreptul filmării pe care a postat-o pe story pe Instagram.

La rândul ei, Diana Dumitrescu a distribuit și ea imagini din timpul filmărilor, atât pe Instagram, cât și pe Tik-Tok. Vedeta alare alături de cei doi colegi de platou, Gicu Gojira și Dragos Muşat.

„În căutarea fleacului... pardon, flecului”, a scris actrița Diana Dumitrescu în dreptul videoclipului pe care l-a distribuit pe Tik-Tok. Imaginile au strâns sute de like-uri pe rețelele sociale în doar câteva ore.

Actorii din serialul de comedie „Strada speranței”, momente amuzante pe platourile de filmare

Cătălina Grama, Monica Anghel și Diana Dumitrescu [Sursa foto: Facebook]

Actorii din serialul de comedie de la Kanal D au povestit recent, pentru WOWbiz.ro, care au fost cele mai amuzante momente pe care le-au trăit în timpul filmărilor. Vedetele au dezvăluit cum s-au distrat, dar și ce provocări au întâmpinat.

Monica Anghel, Diana Dumitrescu și Cătălina Grama se cunosc de mulți ani și au lucrat împreună la numeroase proiecte, tocmai de aceea relația dintre ele este una cu totul și cu totul specială.

„ (Diana) Eu îmi amintesc o singură chestie de la începutul filmărilor, când am râs o oră încontinuu!

(Jojo) Trăseserăm vreo 20 de secvențe și trebuia să tragem o secvență în care eram amețite. Și, evident, nu avem alcool pe platou, ca orice echipă de profesioniști. Trebuia să jucăm treaba asta și știi beția aia care vine din oboseală?

(Monica) Te îmbeți cu apă rece!

(Jojo) Dacă începi să joci și să râzi, când ești ușor amețit, nu te mai oprești! Cu Moni am avut crize de râs, de am râs până am căzut de pe canapea!”, le-au povestit cele trei actrițe jurnaliștilor WOWbiz în trecut.

„Strada speranței”, difuzat sâmbătă și duminică de la ora 20:00

Noul serial de comedie urbană este difuzat la Kanal D, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 20:00. Producția a fost menită și gândită să le facă românilor serile de weekend mai frumoase.

Din distribuția serialului de comedie „Strada speranței” fac parte actori de excepție din România, precum Monica Anghel, Claudiu Maier, Sorin Pârcălab, Diana Dumitrescu, Cătălina Grama, Ovidiu Niculescu, Andreea Doinea, Irina Ştefan, Dragoș Muşat, Gicu Gojira, Lia Sinchevici, Şerban Gomoi, Alexandru Conovaru și Aristiţa Oprea.

