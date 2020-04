Românii aflați în carantină au dat petrecere în locul în care au fost cazați. Presa din Maramureș a relatat că măsurile de prevenire a coronavirus sunt luate în batjocură în județ. Mai mulți români veniți din străinătate au dat mare petrecere într-un hotel din Sighetu Marmației, care servea drept centru de carantină. „Aceștia au profitat de faptul că restaurantul hotelului e închis și s-au gândit că un mic chef nu ar strica nimănui. Atât doar că își bat joc efectiv de orice fel de măsură luată de autorități pentru protejarea tuturor cetățenilor. „Dă mai tare un pic! Dă la maximum! Eu răspund. Zice lumea că este rău în România. Uitaţi, aici, colegii mei. Colegi de suferinţă. De-aia am venit din străinătate, că este prea bine în România!”, a spus un petrecăreț. Totul a fost transmis LIVE de către unul dintre petrecăreți. Și-au umplut paharele cu horincă, și-au scos setul de table și au petrecut ca-n vremurile bune. Parcă nici n-au simțit că suntem în pandemie. Cazați la hotel, cu petreceri în restaurant, în timp ce noi, restul cetățenilor, stăm în case. Evident, maramureșenii ar fi trebuit să stea izolați unul de altul în camerele de hotel plătite de către stat, însă acest lucru nu s-a întâmplat”, a relatat actualmm.ro. (vezi ce a pățit Mioara Roman în timpul carantinei)

Citeste si: Greșeala pe care o fac românii când completează declarația pe propria răspundere! Te poate costa scump! NU RISCA!

Citeste si: Studiu: Cum s-a găsit medicamentul care distruge coronavirusul în 48 de ore

„Toţi suntem pe sistem. Nu există niciun virus aici. Haideţi la carantină, că este bine aici. Nu mai staţi în Franţa, măi! Păcat de oamenii care au rămas acolo şi nu pot să vină la familiile lor”, au mai spus petrecăreții. Bărbaţii cazaţi în hotelul de trei stele, din Sighetu Marmaţiei, s-au întors din Germania, Franţa, Italia şi Anglia. „Ce este, măi, carantina asta, măi fraţilor?! Putem să ieşim afară când vrem noi de aici. Uitaţi, e geamul deschis! Uitaţi, e poarta deschisă!”, a mai spus un petrecăreț. Petrecăreţii sunt acum în atenţia autorităţilor, care au deschis un dosar penal în acest sens. Cel mai probabil, aceștia se vor alege cu o amendă. În urma articolului publicat, am fost contactați telefonic de către Adrian Pop, una dintre persoanele carantinate în hotelul din Sighetu Marmației. Acesta ne-a declarat că întreaga petrecere a fost, defapt, o modalitate de revoltă cu privire la faptul că, la o săptămână de când sunt în carantină, nu li s-au luat probe pentru testarea pentru COVID-19.”, a mai dezvăluit sursa citată.

Românii aflați în carantină au dat petrecere: "Am fumat înauntru, dar unde să fumăm?"

“Nu a fost vorba de distracție. Nici nu aveam alcool înauntru. Credeți că poți să aduci pălincă fără să știe nimeni? Mi-a fost verificat fiecare pachet pe care mi l-a adus familia aici. Era doar apă minerală în pahare. Da, am fumat înauntru, dar unde să fumăm? Nu ne lasă să fumăm afară, ce să facem? Noi ne-am adunat acolo așa, ca să ne revoltăm pe cei de la DSP că nu ne fac teste! Am sunat la o doamnă la DSP și știți ce mi-a spus? Că o să ne facă teste când rămânem fără aer”, a povestit Adrian Pop pentru actualmm.ro.

Tânărul este din Baia Mare, are doi copii și a venit în țară cu mașina personală. A fost în convoiul de mașini flancate de polițiști de la vamă și până în Sighetu Marmației, unde a fost plasat în carantină. Recunoaște că a greșit privind petrecerea, însă spune că nici unul dintre ei nu mai știa ce să facă pentru a fi luați în semă. Băimăreanul acuză autoritățile că nu i-au instruit cu privire la regulile din carantină. “Îmi pare rău, dar îmi asum responsabilitatea. Am luat și amendă de 1.000 de lei. Dar aș vrea să știu: suntem 53 de persoane aici; când mergem toți jos să ne luăm mâncarea nu suntem toți la un loc? Atunci nu e periculos? Nu ne-a instruit nimeni ce și cum să facem, nu ne verifică nimeni. Noi oricum imediat ce am închis filmarea am plecat fiecare în camerele noastre. Știm că nu e bine, dar noi nu am vrut să ne batem joc de nimeni, am vrut doar să vadă lumea că oricine poate să facă ce vrea”, a mai declarat Adrian.