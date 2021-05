Imagini inedite cu Zanni, sărbătorindu-și majoratul printre copii orfani! De la apartamentul social, la Survivor: cum a ajuns puștiul cu tatuaje să impresioneze România! EXCLUSiV

In articol:

Zanni este unul dintre puținii copii instituționalizați ai României care reușește să iasă din ”sistem” și ajunge să se întrețină singur, ba chiar pătrunde într-un mediu artistic unde puțini sunt cei care au acces.

Zanni și-a sărbătorit majoratul cu alți copii instituționalizați, într-o locuință socială

Povestea lui Zanni este deja cunoscută: el a crescut fără părinți, după ce aceștia l-au abandonat încă de când era mic. Faimosul de la Survivor a povestit că a crescut la orfelinat, după care a încercat diverse meserii, cum ar fi cea de frizer, artist-tatuator sau chiar pizzer. WOWbiz.ro a intrat în posesia unor imagini inedite și nepublicate vreodată cu Zanni, realizate în urmă cu câțiva ani.

Într-o filmare de 38 de secunde, Zanni suflă în tort, la împlinirea vârstei de 18 ani. Filmarea este realizată în 2015, în interiorul unei locuințe sociale, acolo unde Zanni a locuit împreună cu mai mulți copii fără familii, care i-au și urat ”La mulți ani”.

La final, Zanni suflă într-o lumânare și răspunde afirmativ atunci când prietenii îl întreabă dacă și-a pus o dorință.

Zanni a suflat în tort la 18 ani

Salonul la care lucra s-a închis

Zanni s-a angajat, la 18 ani, într-un salon

Alte imagini îl arată pe Zanni făcând tatuaje sau lucrând ca hair-stylist.

Faimosul a lucrat la un salon extrem de modern din centrul Capitalei, destinat exclusiv bărbaților. El s-a angajat acolo după ce a împlinit 18 ani și a absolvit un curs de formare profesională.

Zanni a devenit imaginea salonului

Zanni a devenit în scurt timp o mică vedetă a salonului, a început să fie apreciat și să câștige bani frumoși. O mare parte din câștiguri a început să-i investească în tatuaje, motiv pentru care a ajuns să reprezinte salonul la o convenie internațională a artiștilor tatuatori.

Din păcate, în urmă cu doi ani, salonul s-a închis, iar Zanni sa văzut nevoit să încerce alte joburi pentru a se putea întreține.

Zanni, la o întâlnire a artyiștilor tatuatori

Zanni a stat până la 6 ani în orfelinat

„Am copilărit până la şase ani într-un orfelinat. Zilele treceau fără să facem nimic, dar eu avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta şi pentru mine. Le-am făcut pe toate: am făcut tatuaje, am tuns, am lucrat la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou ”, a mărturisit Zanni.

Zanni a lucrat ca frizer și artist tatuator

Anul trecut, Zanni l-a cunoscut pe Alex Velea după ce i-a scris acestuia. Tot atunci, el a participat la un show culinar unde a ajuns până în fazele finale, iar anul acesta a ajuns la Survivor, unde este văzut printre favoriții la marele premiu.