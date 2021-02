Imagini înfiorătoare cu Bianca Drăgușanu snopită în bătaie! A făcut totul public: „Să vedeți prin ce am trecut! Am fost proasta că am tăcut” FOTO

Bianca Drăgușanu a decis să facă publice mai multe fotografii înfiorătoare cu ea. Este vorba despre imagini în care se vede clar că era snopită în bătaie, și pe care a decis să le arate lumii abia acum.

După ce aseară a apărut în presă o fotografie de cu ea cu ochii umflați după ce suferise o operație de blefaroplastie, blondina a izbucnit. Enervată de faptul că cineva și-a dorit să o pună într-o postură proastă oferind acele imagini unei publicații online, ea a recunoscut că „a arătat și mai rău” și a

decis să publice o serie de fotografii înfiorătoare.

„Eu știu cine ar fi putut să dea poza, e făcută într-un videocall, am vorbit cu puține persoane atunci. Eu am arătat și mai rău de atât, pentru că am fost proastă și am tăcut. Am arâtat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana caer a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faputl că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi. O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu.

”Poza care e în presă cu plasturii la ochi e în urma unei operații, pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus și o plângere penală”, a spus Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

”Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj...ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap”, a mai spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.