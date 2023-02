Imagini îngrijorătoare cu Anca Serea! Vedeta a ajuns la perfuzii

In articol:

Anca Serea se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, șatena are o comunitate generoasă de admiratori și pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa,

împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Anca Serea a postat o imagine cu ea, la perfuzii, ceea ce i-a îngrijorat pe fanii vedetei care o urmăresc pe Instagram.

Ulterior, însă, prezentatoarea TV a explicat că a venit o asistentă medicală la locuința sa, pentru a se ocupa de fiul ei, Moise, care la rândul său se confruntă cu probleme de sănătate.

La rândul său, și fiul Ancăi Serea se confruntă cu probleme de sănătate, iar vedeta a explicat că i-a administrat un tratament, însă pe lângă medicamente, prezentatoarea TV a fost sfătuită să încerce să-l vindece pe micuț și cu ajutorul unui leac băbesc.

„Nu știu cum s-a întâmplat, dar Moise a răcit din nou. A stat afară la zăpadă cu prietenul lui Filip. Este praf, din nou cu gâtul, cu nasul. Am început să îi administrez un tratament și după cum ați văzut, doamna asistentă a fost pe la noi și mi-a recomandat printre alte medicamente și acest leac băbesc și știți ce am făcut? Am ras un cartof și am pus puțin alcool sanitar și voi pune pe piept(...) Ceapă cu miere o să îi mai fac sau ridiche cu miere. O perioadă foarte ciudățică și ne așteaptă o zăpadă mare în Poiana Brașov. Vedem dacă plecăm sau nu”, a spus Anca Serea, pe Instagram.