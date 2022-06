Imagini îngrijorătoare cu Andreea Tonciu la Urgențe! Vedeta a ajuns în toiul nopții la spital: „Sper să nu mă mai doară”

In articol:

Problemele de sănătate se țin ca scaiul de Andreea Tonciu. După ce s-a întors din Dominicană, unde a fost plecată în urmă cu câteva săptămâni, vedeta de televiziune a intrat direct pe perfuzii cum a ajuns în România. Timp de câteva zile bune, aceasta a fost țintuită la pat, iar medicii au venit zilnic pentru a-i oferi îngrijiri medicale de specialitate.

Când credea că a scăpat de toate problemele de sănătate, Andreea Tonciu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. De data aceasta a fost nevoie să meargă de urgență la spital. Iată ce s-a întâmplat de data aceasta cu ea!

Andreea Tonciu, din nou în mâinile medicilor. Cu ce probleme se confruntă acum vedeta?

Bruneta este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Andreea Tonciu nu se sfiește să se afișeze pe Internet nici atunci când viața o pune la încercare. Ei bine, nu a făcut excepție nici în urmă cu câteva ore, când aceasta a ajuns de urgență la spital, în toiul nopții.

Vedeta de televiziune se plânge de niște dureri atroce, care au trimis-o direct în cabinetul medicului, în jurul orei 3:00 dimineața. Se pare că aceasta se confruntă cu niște probleme oftalmologice, care îi dau mari bătăi de cap. Ea le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram care este starea ei de sănătate din aceste momente și chiar a postat la InstaStory o imagine cu ea din cabinetul medicului care i-a oferit îngrijiri de specialitate.

„Da, dragilor, nu am scăpat de una, dau de alta. Am ajuns din nou la spital, dar acum cu o problemă oftalmologică. Am ochii super injectați. Vreau să îmi spuneți daca sunteți curioși ce am pățit la ora aceasta.(...) Sper să mă lase problemele și să nu mă mai doară", a explicat Andreea Tonciu, după ce s-a afișat pe Internet din cabinetul medicului specialist.