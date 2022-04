Imagini neașteptate cu Ruby la închisoare! Motivul pentru care a ajuns la penitenciar: „Ce fac eu acum ilegal”

In articol:

Ruby este omul surprizelor și niciodată nu stă doar într-un loc, pentru că se implică în fel și fel de proiecte care îi pun în evidență calitățile și talentele. Cu numai câteva ore în urmă, artista și-a speriat fanii după ce a postat în mediul online o serie de imagini în care se afla la penitenciar.

Ruby nu a lsat lucrurile așa, ci le-a spus imediat care este ocazia cu care a ajuns în acel loc.

Ruby se umără printre cele mai apreciate artiste de la noi din țară care se pricepe foarte bine la cântat, dans și, mai nou, la actorie. Cântăreața le pregătește fanilor ei o surpriză de care este foarte mândră și abia așteaptă să le poată oferi acestora mai multe detalii despre proiecutul în care s-a implicat recent.

De ce a ajuns Ruby la penitenciar?

Cu toate că are numai 33 de ani, Ruby este prezentă mai mereu pe micile ecrane în diferite emisiuni TV, iar fanii ei o susțin de fiecare dată când în viața ei profesională apare ceva nou, așa cum s-a întâmplat și de această dată, de altfel.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

În ultima vreme, Ruby s-a implicat în multe proiecte care îi aduc foarte multă satisfacție în plan profesional, așa că fanii au ocazia să

o vadă chiar și în locuri atipice, cum ar fi un penitenciar. Artista le-a arătat imagini fanilor ei direct de la fața locului, mărturisindu-le că a început filmările pentru un film. Foarte entuziasmată, cântăreața nu s-a sfiit să le arate internauților prin ce locuri umblă în ceas de seară.

„Nu pot să filmez aici, sunt în penitenciar. N-am glumit, n-am voie să vă spun, nici n-am voie să filmez, ce fac eu acum ilegal, practic poate să mă întoarcă de unde am ieșit, poate să mă bage la mititica, pe acolo se intră la mititica, dar eu am ieșit. Sunt mititică și cumințică eu. Să înțelegeți, de astăzi am început filmările unei foarte mari producții cinematografice. Am filmat aici pe mititica și mă duc acăsică. Pa, m-am eliberat!”, a spus Ruby pe InstaStory.