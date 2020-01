Mihai Șora are o soție cu 56 de ani mai tânără, dar relația lor ar stârni invidia multor cupluri. Filozoful are 103 ani, iar femeia pe care o iubește este poetă, se numește Luiza Palanciuc și are 47 de ani. S-au căsătorit în urmă cu cinci ani, când el avea 98 de ani, iar ea doar 42 și de atunci sunt nedespărțiți.

Mihai șora și soția lui, Luiza Palanciuc, au fost surprinși împreună într-un restaurant din capitală. Poeta a fost tot timpul foarte grijulie cu soțul ei. Au plecat împreună de mână și, la fel de grijulie, Mihai Șora și-a avertizat partenera de viață: „Vezi că mai e o treaptă!”.

Mihai Șora a mai fost căsătorit o dată

Mihai Șora a rămas văduv în anul 2011. Soția lui, Mariana, a murit la 94 de ani, după 72 de ani de căsnicie cu filozoful.



Mihai Șora o cunoștea pe Luiza Palanciuc, poeta cu care este acum căsătorit, de mai mulți ani, dar relația lor a început abiăa după ce prima lui soție s-a stins din viață.

sursa foto: Cancan