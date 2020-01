Drăguța Filimon, soția actorului care l-a interpretat pe Nea Popa în celebrul serial ”La Bloc”, a pierdut, în luna decembrie, un proces cu o societate care acordă credite. Aceasta apare pe lista debitorilor alături de alte trei persoane, pentru un contract de împrumut încheiat în 2017 și neacoperit până azi. Valoarea acestuia este de 18.866,90 lei. Decizia Judecătoriei Cornetu este definitivă iar la suma datorată se vor adăuga cheltuieli legate de executarea silită.

Astfel, familia actorului Tudorel Filimon primește o nouă lovitură, după cele primite în anii trecuți. Nea Popa a pierdut o vilă în cartierul Andronache, după ce a încheiat un contract de credit care a avut clauze extrem de severe. În prezent, Tudorel și Drăguța Filimon încearcă să întoarcă executarea silită din 2015, iar următorul termen al procesului este la sfârșitul acestei luni.

Nea Popa: ”Nu am strâns niciodată banii”

Filimon a povestit că a împrumutat 30.000 euro și a ajuns să piardă o casă și două terenuri în Ilfov, practic munca lui de-o viață. Asta pentru că societatea de la care împrumutase banii a vândut creanța.

”Eu am împrumutat de la o bancă, iar cămătarii au preluat. Am 40 de ani de carieră, de acum începe viața, nu-i așa? (...) Am renunțat de curând la țigări, poate o să încep și o dietă. De multe ori mi-au trecut banii printre mâini, nu am strâns niciodată banii”, a povestit Tudorel Filimon.