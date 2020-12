Imagini scandaloase în Constanța! Rude chemate în fața morgii să recunoască cadavrele: „Fiecare își ia mortul pe care îl vrea”

Rudele decedaților de coronavirus au fost chemați să își identifice persoanele dragi în fața morgii. Situația șocantă a avut loc în Constanța, unde mai multe trupuri neînsuflețite, băgate în saci, au fost lăsate în frig. Număru deceselor continuă să crească, spitalele sunt pline, iar situația începe să fie scăpată de sub control. Imagini scandaloasă din Constanța au fost făcute publice în mediul online. Scenele ar fi fost filmate la începutul anului, iar rudele s-au arătat revoltate de ceea ce au fost puși să facă.

„Nimeni nu e în această morgă. Lipsă personal, nu e nimeni aici. Ce să fac, să scriu în caietul asta? Nici nu știu ce să fac. Să scriu că am luat decedatul, că nu l-am luat? Cine scrie în caietul asta? Cum e posibil așa ceva. (...) Fiecare își ia mortul pe care îl vrea”, a declarat ruda unui pacient răpus de coronavirus, pentru un post de televiziune.

Pacienți infectați cu noul coornavirus, ținuți pe tărgi

Pacienții infectați cu noul coronavirus au ajuns să fie ținuți pe tărgi, în corturi instalate pentru tratarea celor infectați. Mai multe imagini șocante au fost filmate la UPU a Spitalului Sf. Pantelimon, unde românii sunt supuși unor condiții greu de suportat. (Citeste si: Imagini șocante de la Spitalul de Urgență din Reșița! Pacienți infectați cu COVID-19, ținuți dezbrăcați pe holuri)

„Doar două zile am reușit să îndur tratamentul ăsta pe targă. Două zile pe targă și nouă zile exact în același cort. Nu aș putea să vă răspund de ce eram ținuți în acel cort. Când am ajuns la spital cu probleme mari de respirație, în data de 7, mi s-a făcut un test COVID acolo, până a ajuns rezultatul, în data de 11, am fost ținut într-o jumătate de cort. Era un cort împărțit în două, pentru cei suspecți și pentru cei confirmați cu test. Ori așteptau să fie transferați la alt spital, ori erau tratrați complet, timp de 14 zile. Am avut nevoie de oxigen nouă zile, ultimele două am rămas fără pentru că m-am vindecat”, a declarat Ștefan Mihai Diaconu, un pacient care a fost internat cu coronavirus la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Citește mai multe AICI.