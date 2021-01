Imagini scandaloase la Mireasa! Andra l-a satisfăcut pe David în dormitor și camere au înregistrat tot! Ce s-a văzut pe filmare

Andra și David de la Mireasa au fost surprinși de camerele într-o ipostază scandaloasă, fanii emisiunii susținând pe grupuri că această îl satisface pe partenerul său.

Andra și David formează unul dintre cele mai controversate și intens discutate cupluri de la Mireasa sezon 2. Concurenții nu au avut o dragoste la prima vedere, formând un cuplu abia după câteva luni de la startului competiție, atunci când, spun gurile rele, nu ar mai fi fost alte variante pentru ei.

Cu toate astea, ceidoi concurenți de la Mireasă par mai îndrăgostiti ca niciodată, lucru care se poate observa și din momentele de intimitate pe care cei doi le au. Un astfel de moment a fost surprins recent de camerele.

Andra l-a satisfăcut pe David în dormitor și camere au înregistrat tot[Sursa foto: AntenaPlay]

Andra și David, atingeri interzise în dormitor

Camerele de luat vederi au transmis în direct un moment intim dintre Andra și David. Fanii emisiunii susțin că Andra l-ar fi satisfăcut oral pe David, în dormitor, fără să mai țină cont de camere ori de faptul că un alt concurent ar fi putut intra peste ei.

Mai multe fotografii cu momentul au aruncat în aer grupurile de susținere, acolo unde fanii comentează intens gestul controversat făcut de Andra. În imaginile cu pricina, David stă în pat, pe spate, în timp ce Andra are fața poziționată în zona lui intimă. David își ține iubita cu mâinile de cap, având pe față o expresie greu de descris în cuvinte.

Mai mult decât atât, tot pe paginile dedicate emisiunii, oamenii fac o sesizare către conducerea Mireasa, acolo unde li se atrage atenția că cei doi concurenți au încălcat regulamentul. Acest regulament prevede faptul că sunt interzise apropierile intime dintre doi concurenți.

Cine este Andra de la Mireasa

Andra Șerban de la Mireasa are 25 de ani și vine din Brăila. Concurenta a fost încă de la început una dintre preferatele mamelor, fiind o fire muncitoare și o bună gospodină.

'Sunt Andra, am 25 de ani și vin din Brăila. Am ales să particip la această emisiune pentru a-mi găsi perechea vieții mele. (…) Am terminat Facultatea de Litere, specializarea Secretariat și sunt analist bancar.',a spus concurenta în prima ediție Mireasa, atunci când pășea cu încredere în competiție.

Cine este David Stancu de la Mireasa

David Stancu de la Mireasa are 30 de ani și este din Bucureşti, însă lucrează de ani buni în Franţa. Ultima relaţie serioasă s-a încheiat pentru David în urmă cu 5 ani, atunci a fost înşelat de partenera lui.

David spunea încă de la începutul emisiunii că îi place mult naturaleţea, este adeptul unui stil de viaţă sănătos şi spune despre el că viaţa lui se învârte în jurul iubirii. Acesta s-a înscris la emisiune alături de mama lui, doamna Mia.

'Vin direct din Franța, unde am muncit în ultimii 5 ani de zile. Am lăsat tot și am venit. Cel mai greu mi-a fost să o conving pe mama să vină. De 13 ani suntem separați. (…) Am știut că tata este mort și ne-a fost greu. Am fost foarte dezamăgit că a plecat. L-am iertat și mi-am văzut mai departe de viață. Aș fi avut nevoie de un tată.',a povestit concurentul.

Doamna Mia, mama lui David[Sursa foto: AntenaPlay]

Cei doi au o poveste de viață impresionantă. Mia, mama sa, a fost greu încercată de soartă.

'Eu vin din insula Rodos. Fiica mea a locuit acolo și m-am dus la ea. El a rămas singur de la 17 ani, în Herculane. Soțul meu m-a părăsit pentru prietena mea, mai tânără și fără copii. S-a întâmplat acum 22 de ani. El nu lucra și a zis că se duce să lucreze la un parc de distracții, apoi nu l-am mai văzut. După două luni am primit un mesaj de la cineva că a murit. Am aflat după aproape 8 ani că n-a murit. (…) A venit tatăl lui vitreg și l-am văzut întâmplător unde îmi beam eu cafeaua. L-am întrebat unde este înmormântat și ce s-a întâmplat cu el. Mi-a zis că nu e mort și că s-a însurat cu Veronica. Mi-a zis că morții nu plătesc pensie alimentară, aia a fost vorba lui.',a spus doamna Mia.