Bianca de la Puterea dragostei și-a speriat fanii când a apărut cu fața umflată în ultimul vlog. Se pare că fosta iubită a lui Livian a trecut din nou pe la cabinetul medicului stomatolog, acolo unde și-a pus fațetele provizorii. Bianca s-a filmat la scurt timp după intervenție și nu putea nici să vorbească.

Fanii s-au speriat când au văzut-o așa, unii chiar au spus că pare că ar fi bătut-o cineva. Câștigătoarea sezonului 2 Puterea dragostei a lămurit, însă, situația și le-a explicat că va trebui să stea așa încă două săptămâni și și-a rugat fanii să înceapă să se obișnuiască și să nu o critice.

„Nu știu dacă vă dați seama, dar partea asta este filmată a doua zi, pentru că abia acum am terminat la doctor. Dacă nu v-ați dat seama după cum vorbesc și după cum arăt, am fost la dentist, trebuie să mai merg și mâine. Am obosit rău sincer și trebuie să mănânc ceva, adică vreau să mănânc ceva.

Am pus acum fațetele provizorii. Știu că arăt ciudat rău, mai tare de atât nu pot să deschid gura, nici să vorbesc, pentru că toată partea asta îmi e amorțită. Ce vreau să vă spun este că mă bucur că am terminat cu partea urâtă”, a spus Bianca pe vlog.