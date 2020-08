Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi!

Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! În urmă cu două săptămâni, Bianca Comănici a fost, acasă, la Tecuci. Frumoasa câștigătoare de la Puterea dragostei avea să își revadă familia, și să fie extrem de emoționată, mai ales că, din cauza pandemiei de coronavirus, vreme îndelungată, ea nu a putut reveni în țară, așa cum și-ar fi dorit.

Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! ”Sunt nerăbdătoare să stau cu familia”

”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...Nu știu ce voi simți când voi ajunge în locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, avea să declare Bianca pentru WOWbiz.ro înainte de a pleca, apoi a specificat că abia așteaptă să fie lângă persoanele dragi care au crescut-o și educat-o!

Bianca de la Puterea dragostei a vorbit despre problemele de sănătate ale tatălui ei! ”Suferă de mai multe afecțiuni”

Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! Din păcate, bucuria revederii cu familia avea să fie umbrită de faptul că tatăl Biancăi nu se simte deloc bine. ”Este o situație mai dificilă emoțional pentru mine. Mi-am îmbrățișat cu toți, mamă, soră, frate, unchi, mătuși, verișori, a fost o nebunie la fața locului. Ba chiar, au venit sute de persoane din comună să mă vadă, și mi-au spus că au fost mândre de mine, că am reprezentat cu adevărat localitatea noastră. M-au impresionat...sincer. Pe de altă parte, la întoarcerea acasă, am avut o mare durere în suflet. Tata m-a întâmpinat în pat, el nu s-a putut ridica până la ușă, probabil s-au văzut și imagini în vlogul meu, fiindcă este bolnav! Știam acest lucru de ceva vreme, fiindcă am ținut legătura cu părinții mei prin intermediul telefonului și cunoșteam situația lui. Este greu, este și vârsta… Suferă de mai multe afecțiuni, dar nici nu vrea să meargă la spital, așa este el ca fire. Însă, cu toate acestea, a încercat să treacă peste probleme, m-a luat în brațe, am vorbit atâtea...”, a declarat Bianca Comănici la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei”, de la WOWbiz.ro.

Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! Câștigătoarea show-ului amoros și-a vizitat părintele bolnav

Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi! Nu este pentru prima dată când Bianca a vorbit despre tatăl ei și felul în care acesta a educat-o ca părinte, lăsând-o să fie independentă de mică. ” Eu m-am dezvoltat prin forțele proprii și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru mamei și tatălui meu, fiindcă m-au lăsat atât de mult singură, m-au lăsat să dau cu capul, că să văd cum este viața. Dacă mă țineau închisă, nu știu...nu cred că mai eram în stadiu în care eram acum. Noi suntem trei frați, toți pe picioarele noastre, cum se spune. Eu am fost independentă de mică, mi-am făcut mâncare de micuță, la fel și sora mea, ea singură își face totul, se descurcă, își face treburile, își face curățenia, așa am fost obișnuiți și educați. Mama ne-a lăsat mai liberi, mai independenți, deși tata a fost un pic mai dur cu noi, dar nu a fost la modul acela exagerat, să nu ajung să mă dezvolt. Însă, da, a fost un pic mai sever”, a povestit Bianca pentru WOWbiz.ro în urmă cu câteva luni.