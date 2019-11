Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere. Frumoasa brunetă nu duce lipsă de cereri, mulți dorindu-și să o poată asculta live pe „Regina YouTube-ului”.

Carmen de la Sălciua cântă și în țară și în afară, iar prestațiile ei sunt răsplătite pe măsură. Aflată în Dublin, Irlanda, artista i-a cucerit pe românii pentru care a cântat și a reușit să facă mii se euro într-o singură seară.

Carmen de la Sălciua a spus de ce nu vorbește despre relația cu Culiță Sterp

„Întrebarea aceasta este pe buzele tuturor. Mai ești împreuna cu Culiță Sterp? 😍De dragul fanilor, cei care vă iubim și vă susținem, ar fi drăguț sa ne răspundeți 😕. Noi stăm tot timpul cu ochii pe ei, like-uri la poze, la melodii, la tot și măcar un răspuns meritam”, i-a transmis o tânără lui Carmen de la Sălciua, în dreptul unei fotografii.

Răspunsul s-a lăsat așteptat, ceea ce i-a deranjat pe urmăritori. Într-un final, însă, artista a transmis un mesaj.

„Am o viața profesională care este în văzul tuturor dar, am o viața personală care este cunoscută doar de mine! Aleg sa păstrez tăcerea pentru că atunci când am vorbit am fost aspru judecată!

a răspuns Carmen de la Sălciua, vorbind pentru prima dată despre acest subiect, după ce a apărut cu el la nunta surorii lui, Ileana.