Imaginile durerii! Mama Denisei Răducu merge zilnic să curețe de praf mormântul fiicei sale! Foto EXCLUSIV

Denisa Răducu a murit în 2017 23:53, aug 14, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

La 4 ani de la moartea Denisei, fanii cântăreței vin în continuare în număr mare la cimitirul din Ștefănești, Vâlcea, pentru a-i aprinde o lumânare cântăreței pe care au iubit-o. Majoritatea se întâlnesc aici cu părinții Denisei, care sunt nelipsiți de la mormântul fetei lor.

Mama Denisei face zilnic curat la mormântul fiicei sale

Locul de veci al Denisei Răducu pare un altar, cu zeci de fotografii și jucării așezate în două vitrine aflate pe lespedea mormântului. Pe vremuri, erau mult mai multe, însă acestea au ars într-un incendiu care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, imediat după Anul Nou. Acum, părinții Denisei sunt atenți să nu mai lase obiecte cu potențial inflamabil lângă lumânări.

Mama Denisei Răducu șterge zilnic mormântul de praf

Ceea ce îți sare în ochi încă din primul moment este curățenia de la mormântul Denisei. Geta, mama solistei, este cea care face curat zilnic aici. Într-o fotografie realizată de un cititor WOWbiz.ro, doamna Geta apare ștergând praful de pe mormântul Denisei, în timp ce lacrimile îi curg șiroaie. Cei care o cunosc, știu că femeia face acest lucru în fiecare zi și că are mai multă grijă de locul de veci al fiicei sale decât de casa în care locuiește.

Mama Denisei își visează fiica noapte de noapte

Mama Denisei Răducu povestește că o visează în continuare, aproape seară de seară, pe fiica ei și că nu trece zi în care să nu se gândească la aceasta.

”O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit ”Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa”.

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna ”, a povestit Geta, mama Denisei Răducu.

Aa arată acum momrântul Denisei Răducu

Deși este despărțită de tatăl Denisei, Geta și Emilian au făcut pace de dragul fiicei lor moarte. Dacă acum 4-5 ani se evitau prin sat, acum se întâlnesc zilnic la cimitir. Mama Denisei se ocupă de curățenie, iar tatăl interpretei e responsabil cu întreținerea mormântului. El singur a realizat acoperișul și vitrinele, iar după ce acestea au ars în incendiu, bărbatul a luat-o de la capăt și le-a refăcut.