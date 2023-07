Imaginile pe care nu te așteptai să le vezi vreodată la Mamaia! Gunoaiele și buruienile, la ordinea zilei pe plaja extinsă! Luxul și șezlongurile se găsesc doar la malul mării | EXCLUSIV

In articol:

A început în forță sezonul estival peste tot pe litoral, iar Mamaia rămâne, ca în fiecare an, kilometrul zero al fițelor și luxului! Totuși, extinderea plajei a adus o problemă în plus față de distanța pe care turiștii o au de parcurs de la faleză la șezlong sau la malul apei.

Mizeria și gunoaiele pun, încet, stăpânire pe unele porțiuni din plaja de la Mamaia. Afaceriștii și hotelierii nu au apucat nici până acum să strângă șezlongurile stricate, gunoaiele lăsate între faleză și plajă sau buruienile care au crescut pe segmentul de plajă nefolosit, deși sezonul estival a început în forță chiar de la 1 iunie.

Paparazzi WOWbiz.ro au petrecut weekendul la mare așa că venim cu cele mai proaspete imagini de pe litoralul românesc! În ciuda fițelor și al luxului din Mamaia Nord, unele dintre plajele din stațiune sunt departe de așteptările oricăror turiști!

Gunoaie și buruieni pe plajă la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Plaja de la Mamaia, o diferență uriașă între faleză și zona de la malul mării

Plaja de la Mamaia a devenit o adevărată provocare pentru turiști, mai ales din cauza distanței pe care oamenii trebuie să o parcurgă până la malul mării. Porțiunea de segment nefolosită de comercianți este neîngrijită în cele mai multe dintre zone așa că au apărut și primele buruieni, după cum se poate remarca și în imaginile surprinse de paparazzi WOWbiz.ro.

Zona de la malul mării este fix opusul segmentului aflat în apropierea falezei. Aici s-au amenajat zonele de șezlonguri și relaxare, unde fiecare antreprenor a găsit o modalitate prin care să atragă turiștii.

Gunoaie și buruieni pe plajă la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Gunoiul și mizeria, la ordinea zilei la Mamaia?!

Plaja de la Mamaia a fost extinsă în 2021. Odată cu lărgirea ei, distanța de la faleză la malul mării a devenit extrem de mare așa că afaceriștii și-au mutat șezlongurile cât mai aproape de apă. Astfel, la Mamaia, a rămas o bună bucată de nisipi nefolosită așa că turiștii au parte și de un peisaj nu tocmai plăcut în drumul lor spre relaxarea supremă!

Indiferent că vorbim de parte de nord sau de centrul stațiunii, buruienile, gunoaiele, pet-urile și șezlongurile scoase din uz sunt la ordinea zilei la marginea falezei, după cum se vede și în imaginile surprinse de paparazzi WOWbiz.ro.

În zona de nord a stațiunii, acolo unde luxul este la el acasă, nu toți antreprenorii au apucat să strângă și materialele de construcție folosite pentru o mică renovare a locurilor, așa că unele dintre ele au rămas aruncate direct pe nisip.

Buruienile și pet-urile nu sunt nici ele lipsite de pe segmentul de plajă nefolosit de turiști. Dacă la malul mării șezlongurile stau aliniate perfect, pe bucata de nisip nefolosită lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel!

Totuși, avem și vești bune pentru turiști. Din imaginile surprinse de paparazzi, se poate remarca că există și zone de plajă unde oamenii și-au făcut treaba, iar gunoaiele și buruienile au fost ridicate de pe segmentul de nisip nefolosit!

Gunoaie și buruieni pe plajă la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Șezlongurile, aliniate perfect la malul mării

Dacă în apropierea falezei peisajul nu este cel mai plăcut, lucrurile se schimbă total când ajungi la malul mării.

Antreprenorii și comercianții din Mamaia și-au concentrat atenția pe zonele apropiate de apă, prima linie a plajei fiind și cea preferată întotdeauna de turiști. Aici, totul a fost pregătit și plajele private sunt gata să primească primii oaspeți.

Șezlongurile au fost mutate cât mai aproape de apă, iar aici sunt aranjate perfect, nisipul este curaj, există costuri de gunoi, umbrele, dușuri după caz și poate chiar și celebrele baruri de pe plajă. Totul este gata pregătit de distracție sau relaxare, în funcție de preferințe!

Zona amenajată de plajă de la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz.ro]