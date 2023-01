"Îmi doresc foarte mult copii, dar nu știu dacă voi fi cu aceeași femeie toată viața". Bogdan Mocanu face dezvăluiri despre familia ideală, la început de 2023 | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu își dorește copii, dar nu și-a stabilit un număr. Artistul se lasă surprins de viitor și de tot ceea ce îi rezervă viața.

În viziunea lui, familia ideală trebuie să se iubească și să fie sinceră, iar restul lucrurilor vin de la sine.

Vedeta știe foarte bine ce vrea când vine vorba de familia. Își imaginează deja cum va fi această și este sigur că așa arată varianta ideală. Artistul are niște cerințe clare de la toți membrii viitoarei sale familii, iar printre ele se numără respectul și iubirea.

Bogdan Mocanu, primele declarații despre un copil în 2023

În edițiile de sărbători de la WOWnews, Bogdan Mocanu a vorbit în premieră despre un posibil copil în 2023. După ce și-a amenajat casa visurilor sale, Bogdan Mocanu este de părere că doar un copil ar mai putea depăși ultimele realizări.

"Nu știu ce ar trebui să fac exact în 2023 ca să depășesc cumva pragul acesta pe care mi l-am fixat cu faptul că am casa mea, dar sunt sigur că o să fie ceva. Probabil un copil, de ce nu?! Dar cred că doar asta ar putea să mă bucure mai mult", a dezvăluit Bogdan Mocanu.

Cum arată familia ideală în viziunea lui Bogdan Mocanu

Când au auzit asemenea veste, jurnaliștii WOWbiz.ro nu au stat prea mult pe gânduri și au vorbit imediat cu Bogdan Mocanu, iar vedeta ne-a spus cum arată familia ideală în viziunea lui.

"Pentru mine, în familia ideală nu trebuie să fim exact un anumit număr de membrii sau să avem un număr exact de copii.

Este o familie liniștită, o familie care se iubește, în care se poate discuta orice, o familie în care nu ne este frică să ne arătăm tot ceea ce simțim sau să ne arătăm afecțiunea și sentimentele. Am în cap portretul familiei ideale și când mă raportez la familia mea știu că fix așa o să fie în momentul în care o să am copil și soție, dar nu este exclus să am copii și să nu rămân toată viața cu cineva.

Uite, eu când mă gândesc la mine într-o familie, femeia nu e așa bine conturată așa că rămân curios ce o să îmi rezerve viața", a mărturisit Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu nu știe dacă poate fi bărbatul unei singure femei

Artistul ne-a dezvăluit și faptul că în acest moment nu are proiectată ideea unei femei perfecte, dar nici nu crede că ar putea fi cu o singură femeie toată viața. Preferă să fie sincer și să își asume acest lucru, decât să dezamăgească mai târziu.

"Nu știu cum va fi femeia ideală pentru mine și nici nu știu dacă ar putea să mă facă cineva să vreau să fiu toată viața doar cu ea.

Asta simt eu în momentul acesta și îmi asum asta, adică nu vreau să mă trezesc peste câțiva ani că mi se reproșează că nu mai sunt interesat sau implicat. Accept chestia asta și chiar sunt curios cum va arăta viitorul meu", ne-a mărturisit Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]