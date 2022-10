”Îmi trebuie puțin curaj” Denisa Filcea a luat o decizie radicală. Soția lui Flick, hotărâtă să se dezică de vechile obiceiuri

In articol:

Denisa Filcea a devenit cunoscută la scară largă odată cu mutarea sa la București, pe care a făcut-o din dragoste.

În pandemie, prin intermediul rețelelor de socializare, ea și Flick au pus bazele unei relații care, în mod rapid, s-a transformat într-o căsnicie.

Denisa Filcea vrea să renunțe la ”artificiile” de înfrumusețare

Astfel, aparițiile șatenei s-au înmulțit. Fie că sunt pe micul ecran, fie că ține legătura zilnică cu admiratorii de pe rețelele de socializare, soția fostului om de radio are grijă să arate mereu impecabil.

Iar dacă acest lucru nu presupune mereu un machiaj clasic, orădeanca apelează cu încredere la filtrele de pe rețelele de socializare și astfel arată mereu ca desprinsă din reviste.

Însă, cum acest trend a căpătat tot mai multă putere și cum s-a ajuns la dezbateri în masă pe acest subiect, fosta ”Miss Planet” a luat acum o decizie radicală.

Pe Instagram, ultima apariție a vedetei a fost una surprinzătoare. Partenera de viață a lui Flick a apărut în fața internauților fără pic de machiaj și a făcut un anunț la care nimeni nu se aștepta.

Denisa Filcea a luat decizia ca de acum încolo să se arate lumii așa cum a lăsat-o Dumnezeu, naturală. Șatena nu mai vrea să se numere printre doamnele și domnișoarele care apelează, pentru un strop de perfecțiune, la filtrele aplicațiilor mobile.

Ea spune că decizia aceasta nu este deloc una ușoară, mai ales că odată cu ea și-a cam pierdut și încrederea în sine, dar nu vrea să dea înapoi.

Soția lui Flick se mândrește cu tenul ei și spune că de acum încolo, pentru postările pe care le va face, va apela doar la o cremă bună și va avea grijă să aibă o lumină bună în momentul cu pricina. Și mai spune ea, timpul o va face să se simtă confortabilă și în noua postură.

„Astăzi este oficial ziua în care am renunțat definitiv la filtrele de pe Instagram. Asta ca să știți de ce în viitor nu o să mai fiu la fel de active pe storys. Pentru că îmi trebuie puțin curaj, trebuie să recunosc. Asta e, filtrele îți dau o oarecare încredere, știți cum e. Dar eu am renunțat la ele, evident trebui să găsesc un anti cearcăn mai bun, acum nu am nimic pe față, dar trebuie o cream bună și o lumină, e tot ce am nevoie”, a spus Denisa Filcea pe pagina personal de Instagram.