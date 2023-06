"Important e să îți înveți greșelile" Loredana Chivu face declarații neașteptate, la câteva luni de la scandalul cu fostul logodnic | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile. Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei.

Acum este din nou o femeie singură și se lasă admirată de toți. Vedeta are mare grijă pe plan amoros, după ultimul scandal în care a fost implicată.

Loredana Chivu, mărturii după ce a fost în scandal cu fostul iubit

În ceea ce privește problemele pe care a fost nevoită să le depășească în ultima perioadă, Loredana Chivu mărturisește că a avut foarte multe lecții de învățat. Vedeta și-a acuzat fostul logodnic că ar fi lovit-o. Cei doi s-au războit în fața instanței, dar se pare că acum apele s-au liniștit. Loredana Chivu le sfătuiește și pe fetele care trec prin astfel de situație să învețe din greșeli și să meargă înainte.

"În viață, chiar dacă treci prin momente dificile, important este să îți înveți lecțiile, pentru că dacă mergi înainte cu lecțiile învățate, cu siguranță nu se vor mai repeta aceleași greșeli din trecut", a precizat Loredana Chivu.

Loredana Chivu își dorește un fiu

Loredana Chivu recunoaște că își dorește foarte mult copii. Vedeta ar vrea, dacă se poate, doi. Unul dintre ei să fie fată și celălalt să fie băiat, însă mai mare și-ar dori să fie băiețelul. A crescut cu un frate mai mic și știe cât de important este ca într-o familie copiii să se aibă unul pe altul. Totuși, în calitate de soră mai mare, Loredana Chivu spune că băiatul ar trebui să fie primul, ca fetița să fie cea protejată.

"Eu mă văd și m-am văzut toată viața mamă de băiat, dar și de fată. Eu am fost mai mare ca fratele meu și întotdeauna mi-am dorit să am doi copii, fată și băiat, dar să fie primul băiatul. Asta îmi doresc eu pentru mine, dar acum Dumnezeu cred că are un plan mai bun decât al meu cu siguranță", a dezvăluit Loredana Chivu, la WOWnews.

