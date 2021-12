Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian poate locui legal în casa artistului din Craiova! Dovada relației extrem de apropiate dintre solist și familia Gușman! EXCLUSIV

In articol:

Moștenirea lui Petrică Mîțu Stoian a devenit motiv de ceartă între familia interpretului și impresarul acestuia. Maria Tărchilă, sora lui Mîțu, a dezvăluit că are informații și chiar martori că artistul și-a plasat o bună parte a averii pe numele lui Gușman și că avocații care se ocupă de succesiune i-au spus

că aceasta este. Impresarul a negat total informația și a spus că vila din Craiova este pe numele lui Mîțu Stoian 100%.

WOWbiz.ro a aflat că Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, nu doar că locuia alături de soția lui în casa artistului ci avea făcută și mutație la adresa acestuia. Informația apare în actele firmei pe care Doru și Petrică o aveau împreună. Cei doi, în calitate de asociați, apar la aceeași adresă din Craiova, care, de altfel, servește și ca sediu al societății.

Detaliul de mai sus este unul important și confirmă în mare măsură faptul că între Petrică Mîțu Stoian și familia Gușman exista o relație extrem de apropiată

care se formase cu mulți ani în urmă. Pe de altă parte, în acest fel se explică de ce Petrică Mîțu Stoian evita să-și invite surorile la el acasă, el fiind, în permanență alături de familia Gușman cu care, se pare, cele două femei nu aveau o relație prea bună.

”Noi eram în relații normale cu Petrică, dar cu familia (Gușman, n.r.) nu. Nu ne-am vizitat de ani de zile, nu ne primea în casă, nu ne accepta, eram eliminați de acolo. Nu aveam noi ce căuta la el acasă. Dacă noi mergeam la Craiova ne întâlneam la benzinărie sau la o terasă. Nu ne-am certat, dar era eliminată multă lume, cum a fost și Niculina”, a dezvăluit Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian.

Impresarul artistului dă asigurări că toată averea va ajunge la surorile lui Mîțu, după succesiune

De cealaltă parte, Doru Gușman a explicat că nu avea cum să-i interzică lui Petrică Mîțu Stoian să-și invite familia acasă la el, iar dacă el a decis să se vadă doar pe la diverse terase cu surorile lui, a fost doar decizia lui. De asemenea, el a subliniat că nu și-a însușit absolut nimic din averea lui Mîțu Stoian și că are propria casă.

”Este minciună 100%! Este minciună 100%! Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea.

El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui.

Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor). Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este”, a mai spus Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian.

