In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Doctorul minune”, Ali refuza propunerea dr. Muhsin de a lucra sub comanda sa

Ali refuza propunerea dr. Muhsin de a lucra sub comanda sa. Ali considera ca intreaga echipa a medicilor si rezidentilor sunt ca o familie, si nu-si doreste sa schimbe acest lucru. Muhsin nu primeste cu bucurie refuzul lui Ali si trece la urmatorul <pas>. Noul chirurg, care are planuri <mari> in ceea ce priveste cariera, merge drept la Vuslat si ii cere un lucru care o va lua prin surprindere pe aceasta.

Ferman nu poate trece peste faptul ca exista probabilitatea sa nu mai poata profesa ca medic chirurg, dar Beliz ii este, permanent, alaturi. Aceasta il incurajeaza pe fostul iubit, si chiar ii face o marturire acestuia care il va face sa <zambeasca> din nou pe renumitul medic. Pentru Ferman se anunta <un nou inceput>.

Doruk trece prin momente cumplite. Rezidentul retraieste momente extrem de grele, petrecute in trecut, iar colegii observa imediat manifestarile <stranii> ale acestuia. Doruk da semne ca este grav bolnav, iar colegii ii sar in ajutor.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.

