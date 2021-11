Când se termină "Doctorul minune". Sunt ultimele episoade din serialul fenomen

In articol:

"Doctorul minune" se termină în curând. Vestea nu e deloc îmbucurătoare pentru fanii serialului, pentru că povestea emoționantă ajunge la final.

Ultimele episodade din serialul "Doctorul minune"

Însă, cu toții sunt curioși să vadă cum se va termina serialul "Doctorul minune".

"Doctorul minune" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Finalul serialului "Doctorul minune" este aproape. În ultimele episoade, privitorii vor asista la răsturnări de situații, la concilieri și povești de dragoste neașteptate. Surprizele se vor ține lanț în ultimele episoade din "Doctorul minune", pentru că vor avea loc întâmplări neașteptate.

Intriga și amenințările continuă în "Doctorul minune" până aproape de final. În episodul din această seară, Nazlî îi spune lui Beliz că Vuslat nu-l vrea pe Ali în preajma fiicei sale, tocmai pentru că are autism.

Aceasta este stupefiată să afle ce trăiește Ali și va sta de vorbă cu el. Confesiunile tânărului rezident o vor face pe Beliz să reacționeze și să ia măsuri.

În timp ce este respins din cauza faptului că suferă de autism, Ali continuă să lupte pentru viețile celor din jur. El este în căutarea celei mai bune soluții pentru a-i salva brațul Doctorului Ferman.

"Doctorul minune", inspirație pentru cazuri reale. Speranță pentru persoanele diagnosticate cu autism

"Doctorul minune" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Povestea prezentată în "Doctorul minune", a tânărului rezident Ali Vefa, diagnosticat cu autism, a inspirat multe vieți. Însuși actorul Taner Olmez, care interpretează rolul lui Ali, a mărturisit ce i-a spus tatăl unui copil diagnosticat cu autism, atunci când l-a întâlnit pe stradă.

„Această poveste pare frumoasă atunci când o spui. Primul episod al seriei a fost difuzat la 10:30. La 11 m-am dus să dorm. A doua zi m-am trezit la 8 dimineața și m-am dus la platou pentru a înregistra.

Am coborât din mașină, am făcut zece pași pentru a merge la platou, când un bărbat a fugit spre mine. Apoi s-a întors: „Frate, știi de ce alerg? Am întârziat la serviciu din cauza ta. Am o fiică cu autism, am văzut serialul și m-am uitat și în reluare până mi-a pierit somnul.”, i-a spus bărbatul actorului.

Actorul își amintește cât de mult l-a șocat reacția acestui tată.

„Cu alte cuvinte, după difuzarea primului episod, prima persoană pe care am văzut-o înainte de oricine altcineva a fost tatăl unei fiice cu autism. A fost o poveste interesantă pentru mine.”, a spus actorul într-o declarație pentru presa din Turcia.

Când se termină serialul "Doctorul minune"

"Doctorul minune" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Veste tristă pentru fanii serialului "Doctorul minune"! Producția turcească se va termina în curând, iar finalul poveștii îi vor uimi pe privitori. Însă, există și o veste bună. După ce "Doctorul minune" ajunge la final, la Kanal D începe o nouă producție turcească de excepție.

“Prizoniera destinului”, îndrăgita producție turcească inspirată din fapte reale, revine în casele românilor cu noi episode pline de emoție și suspans, începând din 8 decembrie, de la ora 20:00, la Kanal D. Serialul începe, după ce “Doctorul minune” va fi ajuns la final.