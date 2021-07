In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Hercai”, Fiul lui Miran este rapit

00:01, iul 20, 2021

Fericirea nasterii lui Umut este umbrita de moartea lui Hazar. Intreaga familie Sadoglu este devastata de pierderea acestuia. Cu toate acestea, Miran se indoieste ca Cihan ar fi cel care i-a ucis tatal si ii cere bunicii sale sa nu faca vreo fapta necugetata in ceea ce-l priveste pe unchiul lui, pana nu afla adevarul. Nasuh, insa, se teme ca Azize sa nu distruga viata lui Cihan, cel pe care femeia il considera vinovat de moartea lui Hazar.

Miran nu renunta si, in cele din urma, il gaseste pe Erkan, cel banuit ca i-ar fi ucis tatal. Erkan dezvaluie, in cele din urma, cine este adevaratul ucigas al lui Hazar, iar Miran si Azize jura razbunare crunta. In tumultul evenimentelor, Fusun incearca disperata sa-si revendice <suprematia>. O noua tragedie loveste familia Sadoglu atunci cand fiul lui Miran este rapit...

Nu ratati un nou episod din “Hercai”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.