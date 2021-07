In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nehir”, Tarik il ameninta pe Nazim

00:18, iul 29, 2021

Disputele intre Tarik si Nazim se intensifica. Acum tanarul Tarik il ameninta pe seful sau ca vor fi rivali, ca nu il va mai <ajuta> sa o cucereasca pe tanara fata si, in plus, el va face totul pentru a <castiga> inima lui Nehir.

In schimb, Nehir, care descopera intamplator cine este adevaratul Nazim, ia decizia sa se intoarca la Istanbul, nu inainte, insa, de a-i spune acestuia ca a aflat adevarul despre el.

Nazim nu stie cum sa reactioneze in aceasta situatie…

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Pentru Nehir lucrurile par sa se complice si mai tare. Pe de o parte, Zerrin <mama> ei sufera de o boala grava si in plus, Nehir va trebui sa-I infrunte pe cei doi <fosti soti> Ahmet si Ismet care, de cand au aflat ca au fost inselati de frumoasa fata, au pornit in cautarea ei pentru a se razbuna.

Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Nehir”, la Kanal D.