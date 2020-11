In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Cenk si Nedim lupta pentru Cemre

Momente dramatice se petrec in familia Karacay, dupa ce s-a aflat ca Cemre a fost rapita. Cenk si Nedim fac <front comun> si pleaca sa o salveze pe frumoasa fata.

O adevarata lupta este data de Cenk si Nedim pentru eliberarea lui Cemre, dar cei doi tineri nu renunta. Agah are banuiala ca sotia lui are de-a face cu acest tragic eveniment. Mai mult, si Ceren are mari suspiciuni ca Seniz este cea care a <orchestrat> totul, din umbra, in ceea ce priveste rapirea surorii ei.

Citeste si: ”Fița” dementă inventată în Statele Unite. Friptură produsă din celule și sânge uman - evz.ro

Citeste si: OMS trage un semnal de alarmă: “Vaccinurile nu vor ajunge la timp” - bzi.ro

Daca vor reusi Agah si Ceren sa aflte adevarul despre rapirea lui Cemre puteti afla in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din serialul “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.