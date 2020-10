Pretul fericirii, la Kanal D

Fadir este foarte fericit pentru ca Yildiz a acceptat sa-i devina sotie, si ii promite acesteia ca o va face cea mai fericita femeie din lume. Halit, in schimb, sufera dupa Yildiz. Sahika nu se astepta la asa o miscare din partea lui Fadir, si banuieste ca in spatele acestei viitoare casatorii se ascunde ceva…

Ender afla ca Leyla ar fi insarcinata, insa nu crede ca este adevarat. Mai mult, Ender are o disputa cu Halit in care il avertizeaza ca in spatele actiunilor Leylei se afla Sahika, si ii atrage atentia ca a fost pacalit de cele doua femei.

Citeste si: Claudia e pe moarte! Vedeta a confirmat că are o boală groaznică. Ce mai poate fi făcut? - evz.ro

Yildiz incepe sa aiba indoieli, in ceea ce priveste aceasta noua uniune, cu Fadir, si face un “pas” inapoi. Fadir nu reactioneaza prea bine la actiunile lui Yildiz si apeleaza la Ender ca sa il ”ajute”. Fadir vrea cu orice pret ca nunta cu Yildiz sa aiba loc cat mai curand. Halit crede ca fosta lui sotie a facut totul pentru a-i starni gelozia, si nu crede ca Yildiz se va casatori cu Fadir, lucruri pe care i le spune chiar “viitorului” mire. Intre cei doi fosti prieteni, dusmani de moarte acum, incepe un “razboi” pe toate fronturile…