În această seară, de la ora 20:00, în „Prizoniera destinului”: Benal joacă periculos

Tanara afla atunci ca amica ei este insarcinata cu un om insurat, insa Benal inca pastreaza secretul care i-ar putea ruina viata lui Zeynep. Pe de alta parte, Sakine, satula de comportamentul sotului ei il alunga pe barbat de acasa. Si Ekrem, tatal adoptiv al lui Zeynep are probleme. El incearca sa faca fata celor doua relatii pe care le are, cu Nermin, sotia lui si Meltem, femeia care i-a daruit un copil. Zeynep este la un pas de a afla totul.

Benal, desi a aflat ca Zeynep ii este o buna prietena si se poate bizui pe ea, schimba foaia. Benal nu renunta la gandul de a-l avea pe Mehdi numai pentru ea si incearca sa <santajeze> familia Karaca, prin intermediul lui Cemile, sora lui Mehdi.

Citeste si: A murit Alexandru Socol, liderul protestatarilor din Piața Victoriei. Fotograful în vârstă de 33 de ani a fost găsit fără suflare de fratele său. Cum s-a întâmplat tragedia

Citeste si: Meghan Markle şi prinţul Harry se îmbogăţesc văzând cu ochii. Succesul ducilor deranjează - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Meltem, amanta sotului lui Nermin, si angajata a firmei acesteia, vine in <vizita> la resedinta celor doi soti. Meltem da semne ca nu mai are rabdare sa ramana femeia din umbra a lui Ekrem, alaturi de care are un copil.

Faruk continua sa urmareasca, din umbra, toate actiunile cuplului Zeynep-Mehdi. Prin intermediul lui Emine, fosta prietena a lui Nuh, acesta stie fiecare miscare a fostei logodnice. Faruk trece la urmatorul pas in planul sau de distrugere a casniciei lui Zeynep.

Citeste si: Declarație incredibilă de dragoste pentru o concurentă de la ”Puterea Dragostei”! Orice femeie o poate invidia

Va afla, oare, Mehdi, ca Benal urmeaza sa ii daruiasca un copil? Ce veste uluitoare ii va da Zeynep sotului ei, atunci cand nimeni nu se astepta?

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Prizoniera destinului”, la Kanal D.