In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Prizoniera destinului”, Mehdi si Zeynep, decizie neasteptata

Barbatul continua sa faca planuri pentru dezbinarea cuplului Zeynep-Mehdi, bazandu-se, de data aceasta, pe Emine, prietena lui Zeynep.

Bucurie mare in cele doua familii ale cuplului de indragostiti atunci cand acestia le dau vestea ca s-au decis sa ramana impreuna si, mai mult, ca isi doresc sa o adopte pe tanara Dilara, alias Chibrit.

Prizoniera destinului

Insa nu toata lumea este bucuroasa cand afla ultimele noutati despre cuplul Karaca. Benal, o fosta iubita a lui Mehdi, este insarcinata. Benal il iubeste obsesiv pe Mehdi iar acum, ca asteapta un copil, femeia este disperata. Cu toate aceastea ea decide sa pastreze secretul ce o leaga de fostul iubit.

Intre timp, Mehdi afla ca tatal adoptiv al sotiei sale, Ekrem este autorul denuntului in urma caruia i-au fost luati cei doi copii de care avea grija. Va afla Zeynep ce a fost in stare sa faca tatal adoptiv pentru a-l distruge pe sotul ei? Ii va spune Benal lui Mehdi ca ii poarta copilul in pantec?

Nu ratati, in aceasta seara, un nou episod din “Prizoniera destinului”, de la ora 20:00, la Kanal D.