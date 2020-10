In aceasta seara, de la ora 20:00, in ultimul episod al acestui sezon, vom fi martorii unor dezvaluiri total neasteptate, ale unor incredibile rasturnari de situatie, si chiar rezolvari ale intrigilor tesute de-a lungul timpului, in jurul impresionantei familii Argun.

In aceasta seara, in ultimul episod al acestui sezonul, din „Pretul fericirii”, lucrurile se precipita peste masura in lupta pentru suprematie. Sahika traieste cu spaima ca Ender o va demasca, aceasta din urma reusind sa stranga dovezi care o incrimineaza pe rivala ei in afaceri, care a atentat la viata ei. Ceea ce ii propune Sahika lui Ender pentru a scapa “basma curata”, din aceasta spinoasa problema, este incredibil… . Pe de alta parte, Ender vine cu o contraoferta pentru cumnata ei, cea care i-a facut viata un calvar atat in plan personal cat si profesional.

Problemele continua sa apara in familia Argun. Yildiz se pare ca s-a indragostit de noul director executiv al firmei Argun, chipesul Kerim. Ceea ce nu stiefrumoasa fata este ca acesta a fost “recrutat” tot de Sahika, pentru a-si duce planurile la indeplinire. Ceea ce ii scapa cu desavarsire ambitioasei Sahika este ca si Kerim ascunde cel putin tot atatea <ambitii> cate are ea. Halit remarca interesul “discret” manifestat de Kerim fata de frumoasa Yildiz si i-a masuri. Totodata, Halit ii promite fostei sale sotii, pe care inca o iubeste, ca totul va redeveni la normal in viata lor.

Nu ratați ultimul epsisod din „Prețul fericirii”, în această seară, de la ora 20:00

Cum era de asteptat, Sahika incearca pe toate caile sa-l umileasca pe fostul ei partener de afaceri, dar si fost logodnic, Halit. Ea isi doreste cu ardoare sa cumpere conacul pe care odinioara il detinea familia Argun, insa acolo are parte de o mare surpriza … . Sahika este in stare de soc.

Nu ratati ultimul episod al acestui sezon din “Pretul fericirii”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D. Odata cu finalul sezonului “Pretul fericirii”, incepand de marti, in 20 octombrie, serialul “Nemilosul Istanbul” va putea fi urmarit in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 20:00, numai la Kanal D.