Nesrin Cavadzade, actrița care o interpretează pe Sahira în serialul „Prețul fericirii”

Nesrin Cavadzade, despre ea este vorba, alias Sahika din serialul "Pretul Fericirii", difuzat la Kanal D, de luni pana vineri de la ora 20:00, este originara din Baku si una dintre cele mai de succes actrite ale Turciei, reusind sa joace in productii internationale de succes.

A venit in Turcia cand avea 11 ani, dupa prabusirea Uniunii Sovietice, alaturi de mama sa. Viata nu a fost una usoara pentru frumoasa actrita, dar, intr-un interviu acordat prestigioasei publicatii Hurriyet, din Turcia, spune ca a fost inzestrata cu mult noroc.

"Parintii mei au divortat si mama a decis sa venim in Turcia. Credea ca va avea o viata mai buna aici. Provin dintr-o familie de medici. Mama, bunica mea sunt medici pediatri. Bunicul meu a fost chirurg si unul dintre pionierii in transplantul renal. Sunt una dintre putinele persoane din familie care nu a studiat medicina, am terminat cinematografia si televiziunea. Mi-am pierdut tatal la 16 ani. Dar nu am avut dificultati atat de mari in viata, pentru ca am avut in preajma, intotdeauna, oameni care m-au facut fericita", a declarat Nesrin Cavadzade.

Vedeta de origine azera, in varsta de 38 de ani, a studiat arta cinematografica in cadrul Universitatii Marmara, dorind initial sa se specializeze in regie. De altfel, a si regizat cinci filme de scurt metraj in timpul facultatii, dar a decis ca isi doreste sa fie in fata camerelor de filmat.

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Nesrin Cavadzade a reusit sa razbata in regatul filmului, fiind distribuita in 2015 in thrillerul american "Legends", si in 2017 in serialul difuzat de Fox TV intitulat "Our Story". Fluenta in trei limbi straine, rusa, spaniola si engleza, in 2018 a primit oferta de a juca in productia spaniola "El Desentierro" in 2018.

In "Pretul Fericirii" o interpreteaza pe Sahika, o iconica <femme fatale> care nu se da in laturi de la nimic pentru a-si atinge scopul. Chiar daca in viata reala nu se regaseste in rolul pe care il interpreteaza in serial, Nesrin are si in viata de zi cu zi un sex appeal pe care reprezentantii sexului opus nu il pot trece cu vederea.

"Bunicul meu era un barbat foarte frumos, iar femeile nu l-au lasat in pace. Il mostenesc. Barbatii imi scriu adesea pe retelele de socializare: <Nesrin, am vreo sansa?>", a subliniat focoasa bruneta pentru publicatia Hurriyet.

Citeste si: Ce se intampla in episodul din aceasta seara al serialului “Pretul fericirii”. Ender, in spatele planului lui Yildiz; Sahica alimenteaza, din umbra, haosul din familia Argun

Citeste si: Asteptarea a luat sfarsit! Sezonul al treilea din “Pretul fericirii” incepe astazi, de la ora 20:00, la Kanal D

Citeste si: Grila de toamna Kanal D. Un carusel al emotiilor, umorului, povestilor de viata inspirationale si al informatiilor pertinente si relevante

Frumoasa, celebra si talentata, actrita nu se poate lauda cu reusite si in viata personala. Recunoaste ca este o romantica incurabila, insa povestile sale de iubire nu au fost menite sa aiba un final fericit.

"Acum barbatii asteapta sa fie cuceriti, rolurile au fost inversate. Dar eu astept sa fiu cucerita!" spune frumoasa Nesrin.

Cu siguranta inima lui Nesrin Cavadzade va fi <furata> cand se va astepta mai putin. Pana atunci o puteti urmari in rolul Sahikai, un personaj care tese cu maiestrie intrigi in atingerea propriilor scopuri, in serialul "Pretul fericirii", difuzat de luni pana vineri, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.