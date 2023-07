În această seară, la “Teo Show”, Daniela Crudu vorbește despre problemele cu care se confruntă

În cadrul ediției de astăzi Teo Show, difuzată la 23:00, la Kanal D, Daniela Crudu va povesti despre dorința de a renunța la intervențiile cu botox și acid hialuronic. De asemenea, tot in aceasta seară, la “Teo Show”, publicul va afla detalii despre transformarea lui CRBL și despre noile direcții pe care le-a abordat în viața sa profesională, inclusiv cele referitoare la implicarea fiicei sale în domeniul artistic.

Telespectatorii vor avea ocazia să afle povestea impresionantă a celebrei Daniela Crudu, care a devenit recent mămică și se confruntă cu diverse probleme după naștere. Filmată în timpul aplicării unui tratament special, menit nu doar să o ajute să se relaxeze, ci și să scape de problemele cu tenul, Daniela Crudu a povestit despre o problema cu care s-a confruntat.

Cruduța a mărturisit că la momentul in care i-au apărut niște pete pe față, nu a acordat inițial o mare importanță acestui aspect.

Citeste si: „Lumea îmi spunea să beau apă sfințită” Cum a reușit Rona Hartner să învingă lupta cu cancerul, în doar 12 luni- kanald.ro

Citeste si: Putin îi batjocorește pe europeni!- stirileprotv.ro

„ Nu dădeam așa importanță, mai ales că, atunci când am fost gravidă mi se părea că sunt atât de urâtă! Când eram cu fața aia... așa... Mă îngrășasem. Nu dădeam atenția unor pete”, povestește Daniela Crudu.

Tot în ediția de luni, CRBL va oferi o incursiune în viața sa după ce a luat totul de la zero. Artistul a dezvăluit că și-a schimbat direcția muzicală, adoptând muzica punk și revitalizându-și canalul de YouTube. Însă surprizele nu se opresc aici! Telespectatorii vor descoperi că fiica lui CRBL are un talent remarcabil in muzică, iar artistul a dezvăluit că aceasta este chiar mai bună decât el în ceea ce privește interpretarea.

„Am început s-o ducem la dansuri, la canto.(...) Acum a început să-și dorească. Până acum era o pasiune. Mai cântăm, mai dansăm.... Acum e mai serioasă treaba! Cântă (n.r. fiica lui) mai bine decât mine ”, spune CRBL.

Nu ratați o ediție plină de emoție și dezvăluiri în premieră la Teo Show, astăzi, începând cu ora 23:00, la Kanal D.