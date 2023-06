În ce condiții se poate întoarce Cristian Popescu Piedone la Primăria Sectorului 5, după ce a fost eliberat. Mandatul fostului edil a încetat când a fost condamnat | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Popescu Piedone a fost eliberat miercuri din închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul formulat de acesta în dosarul Colectiv.

Piedone urmează să revină la Primăria Sectorului 5, pentru a-și continua mandatul.

Reamintim că Cristian Popescu Piedone era primarul Sectorului 5 atunci când a fost condamnat. Odată cu decizia magistraților, mandatul său a încetat. Acesta poate reveni însă în fotoliul de primar, decizia aparținând Prefecturii Capitalei, care a confirmat deja că va accepta acest lucru.

Cristian Popescu Piedone a părăsit Penitenciarul Jilava în aplauzele fanilor și le-a dat asigurări cetățenilor din Sectorul 5 că urmează să revină la treabă. În vara anului trecut, Cristian Popescu Piedone s-a număr printre persoanele condamnate în dosarul Colectiv. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis despre acest caz și mai ales despre ce ar urma să se întâmple acum pentru Cristian Popescu Piedone.

"La Dumnezeu m-am rugat pentru a deschide ochii judecătorilor, dacă judecătorii sunt drepți. Îmi voi duce sectorul până la capăt. A mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul. Am ieșit la muncă, am cosit, le-am făcut pe toate. Am fost la cursuri, pe domeniul meu, horticultură", a transmis Cristian Popescu Piedone, în fața reporterilor.

Cristian Popescu Piedone a formulat un recurs în casație

După condamnarea din 2022, Cristian Popescu Piedone a formulat un recurs în casație. Procesul s-a întins pe câteva luni, iar în data de 21 iunie 2023 magistrații au admis cererea formulată de fostul primar. Decizia acestora este una definitivă.

"Nu era ceva de așteptat sau dacă ar fi fost de așteptat poate era ceva de așteptat pentru avocații domnului Piedone sau pentru el, care știau dosarul. De regulă, calea uzitată de către cei care sunt condamnați și se consideră nevinovați de acuzațiile ce le sunt aduse este acest recurs în casație, el fiind ultima cale posibilă de atac și așa cum a fost el cernut de către Curtea Constituțională în dese rânduri, respectiv unde dintre singurele variante pe care le ai să uzitezi de o asemenea cale, este aceea când nu ești vinovat.

Când realmente, din toate probele, nu ești vinovat sau a fost o condamnare politică, așa cum o spune domnul Piedone.(...) Dacă ne uităm puțin în România, există primari care habar nu au ce semnează, de acolo și replica ai semnat ca primarul. De asta și spun că a fost făcută și cernută probabil o analiză cu privire la realmente abuzul în serviciu pe care l-a făcut, dacă l-a făcut și probabil că instanța de judecată a ajuns la concluzia că nu ar putea să se facă vinovat de acele fapte de ucidere din culpă și cele de vătămare corporală și nici de abuz în serviciu, în condițiile în care alții erau cei care ar fi trebuit să verifice să spunem buna funcționalitate a sistemelor anti-incendiu din imobilul respectiv", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Cristian Popescu Piedone [Sursa foto: Facebook]

Recursul în casație l-a scăpat pe Cristian Popescu Piedone de închisoare

În urma recursului în casație, magistrații au decis că fostul primat al Sectorului 5 este nevinovat. Acesta poate acum să ceară inclusiv daune pentru perioada petrecută în spatele gratiilor, însă edilul a anunțat la ieșirea din penitenciar că nu își dorește să facă acest lucru.

"Recursul în casație spune clar că omul este nevinovat, dar ceea ce mă îngrijorează cel mai tare este de fapt trauma psihică prin care trec, în momentul de față, familiile. Până acum ni s-a prezentat Piedone ca fiind cel mai înalt care a răspuns, iar dintr-o dată acest cap al tuturor relelor, așa cum a fost prezentat o bună perioadă de timp de către anchetă și bineînțeles ulterior și de către instanțele de judecată, dintr-o dată nu mai este vinovat de absolut nimic, iar pierderea mandatului alături de condamnare și acel an și jumătate petrecut în spatele gratiilor, ar trebui să ne facem că nu există.

Nu, există, statul român ar trebui să plătească, magistrații care au ajuns la concluzii atât de strâmbe ar trebui să fie trași la răspundere imediat.(...) În continuare se pare că există hotărâri de condamnare politică sau de condamnare pe considerente de cât de impresionant este cazul, iar treaba asta face foarte mult rău sistemului. Ar fi trebuit identificați vinovații încă de la bun început și aici ne referim la legătura pe verticală direct în ministere și nu la nivel de primari de sector", a mai precizat avocatul Adrian Cuculis.

Cristian Popescu Piedone și fiul său [Sursa foto: Facebook]

Cristian Popescu Piedone se întoarce la Primăria Sectorului 5

În momentul în care a fost condamnat, Cristian Popescu Piedone era primarul Sectorului 5. Avocatul Adrian Cuculis ne-a explicat, în exclusivitate, în ce condiții se poate întoarce acesta în funcție.

"Din nefericire, legea este destul de obtuză și se arată acolo că mandatul încetează de drept, la momentul intervenirii unei hotărâri definitive de condamnare, lucru pe care l-am avut în cazul dumnealui.

Punerea în situația anterioară nu o poate face decât instanța de judecată, dar din punctul meu de vedere cel mai cu seamă ar trebui să fie percepute niște daune colosale și bineînțeles poate niște plângeri penale de abuz în serviciu, de data aceasta împotriva magistraților care au pronunțat o asemenea hotărâre și mai puțin să-l vedem pe el în funcția de primar", a precizat el.

Totodată, la ieșirea din Penitenciarul Jilava, Cristian Popescu Piedone a anunțat că se va întoarce la Primăria Sectorului 5. Magistrații au decis că Piedone poate reveni în funcție, iar Prefectul Capitalei a confirmat că va emite ordinul de repunere în funcție pentru Cristian Popescu Piedone.

"Referitor la decizia luată astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție, în ce îl privește pe domnul Cristian Popescu Piedone, prin care a fost desființată condamnarea de la Curtea de Apel București, aceasta înseamnă, mai exact, că domnul Piedone are dreptul să își reia mandatul, fără nicio restricție legală.

Condamnarea, respectiv temeiul încetării mandatului de primar al domniei sale, de la acel moment, a fost desființată, iar toate efectele condamnării sunt desființate retroactiv.

Așadar, după comunicarea oficială a dispozitivului sentinței, voi emite ordinul de prefect de repunere în funcție", a explicat Diana Anca Artene, prefectul Capitalei.

