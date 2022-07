În ce ipostază l-a filmat Ramona Olaru pe Cătălin Cazacu în urmă cu puțin timp. Dovada că cei doi își doresc să devină părinți: "Antrenament!"

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu vorbesc tot mai des despre întemeierea unei familii. Chiar dacă nu formează un cuplu de foarte mult timp, asistenta TV și iubitul ei par să își facă planuri mărețe de viitor.

Recent, blondina a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care motociclistul ținea în brațe un bebeluș și a lăsat să se înțeleagă că își dorește să devină mamă cât mai curând.

Ramona Olaru: "Să-ți faci copilul tău ca să-l ții în brațe!"

Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii cu ultimul videoclip postat în mediul online. Frumoasa asistentă TV a vrut să împărtășească cu cei de acasă un filmuleț cu iubitul ei într-o ipostază emoționantă, în timp ce ținea în brațe un bebeluș. Ceea ce le-a atras atenția internauților a fost, însă, mărturisirea pe care vedeta a făcut-o pe Instagram:

"Cătălin Cazacu: Și acum ce facem?

Ramona Olaru: Antrenament!

Cătălin Cazacu (n.r. râde- către copil): Îți dau o bere?

Ramona Olaru: Nu, nu, nu așa funcționează! Cred că îi e foame! Hai că suntem bine! Dă copilul înapoi la oameni! Dă copilul înapoi, că nu e al nostru! Să-ți faci copilul tău ca să-l ții în brațe, da?", a fost discuția celor doi, publicată pe Instagram.

"Ea este femeia pe care am căutat-o toată viața!"

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost prieteni buni înainte de a forma un cuplu.

Chiar dacă a durat ceva timp până când și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, se pare că așteptarea a meritat, căci motociclistul susține că vrea să-și petreacă tot restul vieții alături de frumoasa blondină:

Am învățat multe prostii de la ea, dar cel mai mare lucru pe care m-a învățat a fost să iubesc și pentru asta o să o respect toată viața. Azi e ziua ei, face 33 de ani, nu mai e chiar tânără și o mai și dor oasele… asta vede ea. De unde stau eu văd doar că de la an la an arată tot mai spectaculos și că pentru mine este “cea mai perfectă”… Mda, la mulți ani, Ramona!", a fost mesajul emoționant pe care Cazacu i l-a transmis iubitei sale, la ceas aniversar.

