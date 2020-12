În ce stare se află Liviu Vârciu, infectat cu COVID-19! Artistul a trecut prin momente cumplite

Liviu Vârciu a povestit că a ieșit din izolare și că se simte puțin mai bine.

După ce a aflat că a fost infectat cu coronavirus, Liviu Vârciu a fost nevoit să intre în izolare. Artistul s-a tratat acasă, urmând tratamentul prescris de medicii de la Institutul ”Matei Balș” din București. Totodată, cadrele medicale i-au monitorizat starea de sănătate.

Recent, Liviu Vârciu a povestit că a ieșit din izolare, iar starea sa de sănătate este una stabilă. „Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu, conform playtech.ro

Liviu Vârciu a respectat toate măsurile impuse de autorități

În plus, vedeta a susținut că a respectat toate măsurile impuse de autorități cu privire la combaterea pandemiei. „M-am spălat pe mâini de fiecare dată, am dezinfectant în mașină, pe care l-am folosit, am purtat mereu masca. O singură dată nu am avut-o, fix o oră, și uite ce am pățit!”,a mai spus Liviu Vârciu.

Dacă de Crăciun a stat singur, izolat într-o cameră din vilă. Acum, celebru artist poate să își petreacă Revelionul alături de iubita lui și ce doi copii.

Reamintim că anunțul a fost făcut chiar de Liviu Vârciu pe

pagina sa de Instagram.

„Să fiţi sănătoşi că e cel mai important şi dacă vine Moş Crăciun la voi şi-l vedeţi să-i spuneţi să nu vină la mine. Sunt izolat! Da, l-am luat! Trebuie să ştii când să faci Covid, nu aşa. L-am luat fix de Crăciun. E bine că nu imi mai bat capul cu Moş Crăciun, că n-are cum să vină. Îi e frică să nu se îmbolnăvească. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare. Vă pup, vă iubesc. Să aveţi sărbători liniştite, fericite şi purtaţi mască, că e groasă. Acum, de Sărbatori, e groasă”, a scris vedeta.