„În perioade grele” Pescobar a transmis un mesaj direct de pe patul de spital! Ce se întâmplă cu afaceristul, la puțin timp după ce inspectorii ANPC i-au închis restaurantele: „Am aflat niște lucruri”

Paul Nicolau, zis și „Pescobar”, trece prin momente neplăcute, după ce inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) i-au închis temporar 3 dintre restaurantele pe care le deține, din cauza neregulilor pe care le-au descoperit. Astăzi, afaceristul s-a filmat de pe patul de spital și le-a transmis un mesaj fanilor lui.

Ce se întâmplă cu Pescobar?

La puțin timp după ce inspectorii ANPC i-au pus lacătul și pe porțile restaurantului său din Timișoara, Paul Nicolau s-a afișat pe internet într-o ipostază care i-a îngrijorat pe fanii lui. Afaceristul a mers azi la o clinică medicală și s-a filmat de pe patul de spital, însă le-a spus urmăritorilor lui de pe internet că nu au de ce să își facă griji, căci el se simte bine. Totuși, Pescobar a făcut, din nou, declarații controversate, spunând că a aflat că i s-ar pune la cale „lucruri foarte rele”, fără a da însă mai multe detalii.

„Dragilor, al vostru Pescobar vă anunță că e ok. Dar în momente grele, în perioade grele, mai ai nevoie și de ajutorul clinicii, unde vin și-mi iau puterea asta corporală.(..) Așa că va zice Pescobar al vostru că lupta n-a încetat. Am aflat niște lucruri foarte rele ce mi se pun la cale, așa că asta-i viața. Vedem ce se întâmplă până la capăt. O să vă așteptați la niște chestii, să vedeți ce-o să se întâmple cu mine. Am și eu sursele mele și Doamne ajută la toată lumea. Sunt ok, stați liniștiți”, a povestit Paul Nicolau, într-un filmuleț postat pe TikTok.

Paul Nicolau, afectat de închiderea restaurantelor sale

În ultimele zile, 3 dintre localurile pe care Pescobar le deține au fost închise temporar de inspectorii ANPC, după ce aceștia au găsit mai multe nereguli cu privire la curățenie, dar și la starea în care se aflau produsele pe care afaceristul le oferea clienților săi.

Astăzi, Paul Nicolau a vorbit despre impactul închiderii restaurantelor, atât asupra sa, cât și a angajaților lui, care au rămas acum fără loc de muncă și implicit, fără surse de venit. Mai mult, afaceristul a declarat că în localurile sale nu au existat în niciun moment produse expirate și îi acuză pe reprezentanții ANPC că ar spune minciuni în spațiul public.

„Impactul este în felul următor: unul din punct de vedere economico-financiar. Noi până ieri, 20 septembrie, am încasat, cifra de afaceri 10.400.000 euro, taxe plătite, impozite un 1.900.000 de euro, salarii plătite 550.000 de euro. Avem 248 de angajați și acum să vorbim un pic de impactul social. S-a luat această decizie neavând niciodată vreun caz demonstrat de toxiinfecție alimentară, în niciuna dintre locații. (….) Toți 248 de angajați nu-și vor mai primi salariile, că de unde să le mai dăm? 248 de angajați înseamnă 248 de familii ce însumează undeva la 800-1000 oameni care stau acasă, pentru că ei n-au greșit cu nimic.(...) Toate pozele care au venit în online sunt de acum 3 luni, dragilor, nu-i ca și cum ieri s-a întâmplat ceva la noi. În celelalte 3 locații a mai fost controlul de 5 ori, niciodată nu s-a întâmplat nimic. Sunt niște minciuni crunte. Doresc dezmințire din partea ANPC că s-a găsit pește putrezit, că s-au găsit viermi, etc. Să iasă domnul Horia să zică: ”Nu am găsit!”. Băi oamenilor, nu vă face cinste vouă, ca organe de control! Sunteți părtași la o minciună. Nu e frumos”, a declarat Paul Nicolau într-un interviu pentru Kanal D.