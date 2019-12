Un bărbat din Marea Britanie s-a văzut nevoit să apelze la un consilier în relații atunci când și-a dat seama că se află într-o situație pe care nu știe cum să o gestioneze. Bărbatul i-a pus soției lui întrebări intime, legate de trecutul ei amoros. Dezvăluirile făcute de femeie le afectează acum viața de cuplu, iar bărbatul nu își mai poate stăpâni gelozia.

„M-a încins rău când soția mea mi-a zis câteva detalii din trecutul ei amoros. I-am cerut să-mi spună mai multe când făceam sex împreună și m-a excitat maxim.

Eu am 38 de ani, soția mea 36. Suntem căsătoriți de cinci ani. Nu și-a arătat niciodată interesul față de alți bărbați și mi-a fost total credincioasă. Dar sunt îngrijorat cumplit și mă bântuie de câte ori facem dragoste, Uneori nu am erecție. Ce pot face”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun, conform Cancan.