Desi la inceput, foarte multe persoane erau sceptice si nu doreau sa sarbatoreasca Valentine’s Day, astazi este ceva normal si multi se bucura de aceasta zi. Stim ca iubirea nu are nevoie de o zi speciala pentru a fi celebrata, dar nu-i asa ca si tie iti place atmosfera de pe 14 februarie?

Nu este nevoie sa iti faci planuri prea mari pentru aceasta zi, mai ales daca nu ai timpul necesar. Momentele petrecute impreuna, poate vizionarea unui film si degustarea unor praline de ciocolata sunt mai mult decat suficiente in conditiile in care timpul liber este destul de limitat in timpul saptamanii. Daca iti doresti cu adevarat, poti sarbatori in weekend, mergand la munte (pentru a te bucura de zapada si de peisajele spectaculoase) sau poate chiar intr-o alta tara, intr-un city-break romantic.

In cazul in care iti doresti sa ii daruiesti sotiei sau iubitei un cadou deosebit de Valentine’s Day si nu stii cum sa o surprinzi, o sa iti prezentam in continuare trei idei care sigur te vor scoate din impas. Iti recomandam sa ii daruiesti flori de Valentine’s Day si mici atentii de care o sa va bucurati impreuna. Florile vor fi intotdeauna o idee excelenta, mai ales cand vine vorba despre Ziua Indragostitilor. Asa ca alegerea lor ar trebui sa fie una fireasca, pentru ca nu exista om care sa nu se bucure la vederea unui buchet de flori sau a unui aranjament floral. Asa ca in continuare o sa iti prezentam trei aranjamente florale superbe, ideale pentru a fi daruite intr-o astfel de zi si pe care le poti comanda dintr-o florarie online!

Prima recomandare este o Cutie Cu Lalele, Zambile, Bottega Nero Liquore Al Cioccolato Si Lumanare. Deoarece primavara este la doar cateva saptamani distanta, un aranjament floral de primavara este o alegere foarte buna. Pe langa superbele lalele mov si zambile, aranjamentul mai este format si din orhidee regala, care ofera o nota de eleganta intregului cadou. Iar asta nu este tot! Aranjamentul mai contine si o sticla de lichior de ciocolata Bottega Nero, o lumanare parfumata si un balon in forma de inima.

Daca iubita sau sotia ta prefera trandafirii rosii, atunci iti recomandam sa ii oferi o Cutie Inima Cu 33 Trandafiri Rosii, Praline Inima Si Ursulet - Maxi Valentine's Day. Trandafirii rosii nu mai au nevoie de prezentare deoarece sunt emblematici pentru Valentine’s Day, la fel si pralinele de ciocolata in forma de inima si simpaticul ursulet de plus care va topi inima iubitei tale.

Si nu in ultimul rand, iti recomandam si un Aranjament Floral Din Trandafiri, Crini, Hortensii-Colectia Desire. Este alcatuit din hortensie, crini si trandafiri, astfel incat va fi o incantare pentru privire. Alaturi de acest aranjament, o sa te mai bucuri si de o sticla de sampanie Moet & Chandon Rose Imperial, dar si de un tort Chocolat.

Speram ca ti-au placut recomandarile noastre si ca vei alege unul dintre aceste aranjamente pentru a le darui iubitei ori sotiei tale de Valentine’s Day!