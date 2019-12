Surprizele se tin lant pentru fanii emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, devenita un fenomen national, inca trei celebritati intra in competitia care va fi difuzata in curand, la Kanal D.

Inca trei nume celebre anuntate pentru show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”. Cine sunt cele trei concurente care raspund provocarii show-ului de fashion de la Kanal D?

Gina Chirila, Bianca Rus si Theo Rose se alatura celorlate trei concurente deja anuntate in componenta show-ului de fashion “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Gina Chirila, fotomodel de succes, este una dintre cele mai apreciate modele, atat in Romania, cat si in strainatate. Frumoasa vedeta este si antreprenor, aceasta si-a lansat anul acesta un brand de haine. Gina Chirila vine in competitia de stil cu experienta podiumurilor marilor case de moda. Vedeta spune ca imbratiseaza aceasta noua experienta ca pe o provocare si ca isi doreste sa dobandeasca mai multe cunostinte solide in domeniul modei.

“Această competiţie reprezintă o provocare pentru mine! Dar avand in vedere ca am lucrat in domeniul modei timp de 6 ani, in tara, si in strainatate, tind sa cred ca as avea cateva cunostiinte in domeniu! Sunt aici ca sa invat mai mult si sa dobandesc si experienta unui show de televiziune”, spune Gina Ghirila.

Bianca Rus, cantareata, vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” cu un optimism debordant, lipsa de complexe si cu sinceritatea dezarmanta cu care si-a sustinut parerile de-a lungul timpului. Un adevarat exemplu de vointa de fier, Bianca Rus nu a ezitat sa treaca printr-o interventie chirurgicala pentru a scapa de surplusul de greutate; inainte, dar si dupa ce a slabit peste 60 de kilograme, aceasta s-a facut remarcata ca o femeie cocheta, indragita de mii de fani, autentica si directa in relatia cu sustinatorii ei pe retelele sociale.

“Ma bucur nespus sa fac parte din acest proiect! Sunt o fire creativa, sociabila, imi place sa glumesc si sunt mereu pregatita sa incing atmosfera! Vreau să ma descopar prin ochii celorlalti in această competiţie. Prin multă muncă, cu ambitie, cu perseverenta, talent si viziune acest vis poate deveni realitate“, spune Bianca Rus.

Posesoarea unei voci fenomen, Theo Rose a debutat pe scena de la o varsta frageda, interpretand melodii din repertoriul popular. De la varsta de 11 ani isi descopera pasiunea pentru muzica usoara, fiind apreciata de public si jurii de specialitate, obtinand numeroase premii si trofee la diferite concursuri. Theo Rose a devenit cunoscuta publicului larg chiar la Kanal D, prezentand, alaturi de Dan Bordeianu, emisiunea “KIDSing“, in anul 2014. Single-urile de impact lansate de Theo Rose, precum “Pe bune“, “Awella“, “In locul meu“, sau “Aprinde luna“, insumeaza milioane de vizualizari in mediul online.

“Pana in acest moment, nu am acordat foarte mare importanta stilului pentru ca, artist fiind, la concerte, dispuneam de ajutorul stilistilor. Ulterior, am inteles ca stilul nu este doar despre cum te imbraci, ci despre ceea ce reprezinti tu, un <whole package>. Asa ca mi-am zis ca eu voi creste odata cu intrarea mea in competitia <Bravo, ai stil! Celebrities>”, spune Theo Rose.

Vom reveni, in curand, cu informatii si detalii despre celelalte concurente care se vor alatura celor deja anuntate publicului, in cel mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Primele trei concurente care vor intra în competiția „Bravo ai Stil! Celebrities” sunt: Raluca Tanase, Calina Dumitrescu, Maria Ilioiu.

