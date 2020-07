In articol:

Bianca și Livian, unul dintre cele mai iubite cupluri de la Puterea Dragostei, dau semne de împăcare după ce s-au întors în România. Susținătorii acestora așteaptă cu sufletul la gură ca cei doi să spună că s-au împăcat, mai ales că în doar câteva zile urmează și marea finală a show-ului. După despărțirea dureroasă dintre cei doi, aceștia au susținut mereu că există sentimente puternice, chiar dacă nu mai sunt împreună. În ultima perioadă, pe paginile lor de Instagram, tinerii îndrăgostiți au postat mesaje siropoase, fotografii cu cei doi care dau de înțeles că focul dintre ei nu s-a stins.

Livian, pași mici, dar siguri spre împăcarea cu Bianca

După ce concurenții au terminat filmările emisiunii în Turcia și s-au întors în România pentru marea finală, Bianca a luat o decizie care îi va schimba viața. Câștigătoarea sezonului 1 a show-ului se mută în București. Tânăra a postat seara trecută un mesaj prin care anunța că vrea să închirieze un apartament în capitală.

Totodată se poate observa că frumoasa brunetă și-a schimbat de câteva zile fotografia de profil. O poză cu Livian a înlocuit-o pe cea veche, în care se afla singură. Nici Livian nu se lasă mai prejos: Bianca este nelipsită de la story-urile lui.

”Un an de zile de când ești in mintea mea. M-ai dus prin toate stările. M-ai făcut sa tresar de fiecare data când te-ai apropiat de mine. M-ai făcut sa rad din prima zi când te-am cunoscut. Esti o parte din inima mea de un an de zile. Pe zi ce trece mi-ai arătat ce înseamnă cu adevărat iubirea, respectul și dorința. Nu exista nimeni care sa te poată înlocui vreodată.Te iubesc!”, este mesajul Biancăi pentru fostul iubit.