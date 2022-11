Încă un tun dat de Gigi Becali! Vinde un jucător pe o sumă uriaşă, după ce a venit gratis la FCSB

In articol:

Gigi Becali vinde jucători pe bani frumoşi în fiecare perioadă de transferuri. Dacă în vară l-a cedat pe Florin Tănase la Al Jazira pentru 3 milioane de euro, acum patronul lui FCSB are şanse mari să încaseze o sumă la fel de frumoasă pentru un alt jucător.

Adrian Şut îi aduce 3 milioane de euro lui Gigi Becali

Nici Florinel Coman, nici Octavian Popescu nu au atât de multă căutare cum are Adrian Şut. Mijlocaşul central în vârstă de 23 de ani este vânat insistent de campioana Turciei, Trabzonspor. Şut a avut evoluţii foarte apreciate în ultima perioadă, fiind cel mai constant jucător al roş-albaştrilor de la mijlocul terenului.

Adrian Şut (stânga) [Sursa foto: Facebook FCSB]

Jurnaliştii de la Sabah au anunţat că agentul jucătorului, Florin Vulturar, a ajuns deja în Turcia, pentru a negocia transferul. Trabzonspor a făcut o primă ofertă pentru Adrian Şut, de 2 milioane de euro, pe care Gigi Becali a refuzat-o însă. Patronul lui FCSB îşi doreşte un milion de euro în plus.

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Care a fost motivul divorţului dintre Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu? Iată ce a spus designerul despre soţia lui- bzi.ro

"Nu ne-am înţeles. Ei au venit cu o ofertă de două milioane de euro. Eu fără trei milioane nu îl dau. Mi-au spus că cel care l-a urmărit pe Şut e cel mai mare specialist. El îşi face treaba, ţac-pac, ţac-pac, o ia, o dă, cum îmi place mie", a declarat Gigi Becali, conform as.ro.

Chiar dacă Becali a declinat prima ofertă făcută de turci, mutarea are şanse mari de reuşită, având în vedere faptul că Florin Vulturar a călătorit în Turcia, pentru a negocia salariul jucătorului.

Adrian Şut a venit gratis la FCSB

Gigi Becali va face un profit excelent, în cazul în care va obţine suma cerută pentru Adrian Şut. Mai exact, patronul lui FCSB va câştiga chiar 3 milioane de euro, pentru că mijlocaşul a ajuns gratis la echipa roş-albastră. Şut a venit la FCSB în 2019, de la Academica Clinceni. Mutarea a fost însă una învăluită în mister, după cum declara un fost conducător al echipei din Ilfov.

"Am fost păcăliți cu doi jucători. Becali l-a luat pe Șut și a zis că s-a stins o datorie morală și nu mai știu ce. După aia, l-a luat și pe Cordea. A fost o chestie simplă. Fostul președinte, domnul Bigan, are o relație cu domnul Argăseală și a făcut ce s-a făcut, când s-a format echipa cu jucători împrumutați. La un moment dat, am avut 11 jucători cărora noi le-am plătit jumătate din salarii.

Iar, la un moment dat, când s-au retras, au zis: «Domne, îl luăm pe Șut pentru a stinge datoria». Domnul Constantin Bigan, care era președinte, la momentul acela, a spus că hai să închidem. Am zis: «Bine, domne!». Și l-a luat pe Șut", a declarat Iulian Stoica pentru Fanatik.

Adrian Şut a jucat în 66 de meciuri pentru FCSB, reuşind să marcheze de 3 ori şi să ofere 2 pase decisive.