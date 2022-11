Petrecere în alb la FCSB! Florinel Coman și-a botezat fetița! Surpriză! Cum s-a îmbracat soția lui, de a surprins pe toată lumea? Imagini emoționante de la eveniment

In articol:

Petrecere la FCSB în pauza competițională! Florinel Coman, fostul căpitan al echipei lui Gigi Becali, și-a botezat fetița, într-un cadru de vis. Fotbalistul și soția sa, Ioana, au ales ca tema acestui eveniment să fie albul pur, așa cum se traduce de altfel și numele micuței lor, Kasia, care provine din poloneză și înseamnă ”pur”. Nașii au fost Denis și Vanessa Drăguș.

La biserică, totul a fost alb, de la ținute, la flori, decorațiuni și chiar aranjamentul din interior. Florin Coman a purtat un pantalon drept și o cămasă slim, în timp ce Ioana a preferat să meargă pe o rochie lungă, până-n pământ, largă, care, așa cum menționam, să arate puritate, sensibilitate și bucurie, iar părul și l-a lăsat pe spate, coafat lejer, cu bucle mari. Dacă vestimentația Ioanei a surprins pe toată lumea, firește într-un mod pozitiv, ei bine, și în cazul Kasiei, situația a fost aceeași, micuța a arătat superb într-o rochiță albă de

mătase, cu mantie la fel și o pălăriuță în ton cu ținuta.

După botezul de la bserică, întreaga asistență s-a mutat la un select restaurant, iar Ioana a ținut să și pună de acolo o serie de imagini emoționante pe adresa sa de socializare.

Florinel Coman și-a botezat fetița [Sursa foto: Instagram Ioana Coman]

Soția fotbalistului, dezvăluiri emoționante despre copil. ”Atunci când un suflet are o misiune pe pământ”.

În urmă cu puțin timp, Ioana, soția fotbalistului, a ținut să le împărtășească prietenilor virtuali experiența trăită în momentul în care a aflat că va avea un copil cu soțul ei și ce reprezinta cifra destinului.

”Recent am citit că suflețelele își urmăresc și aleg părinții cu aproximativ trei luni înainte de momentul conceperii, ei bine... sunt uimită că eu chiar simțeam că o să vii chiar de pe atunci, o dorință disperată de a deveni mamică mă vizita zilnic. Recunosc, nu era cel mai bun moment, apele erau cam tulburi, dar, atunci când un suflet are o misiune pe pământ, nimic nu-l poate încurca, alege mediul, părinții, experiențele care-l vor ajuta să evolueze și... se întrupează. Miercuri, 6.iul ora 04:04, mi s-au rupt membranele, am avut un moment de panică când am realizat că urmează să te aduc pe lume... Amuzant dar, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit în ce dată suntem și să-ți calculez cifra destinului (pentru că eu aveam deja o zi preferată, știi asta). Ți-ai ales cifra 1 (M-am bucurat tare mult când am aflat ce influență are aceast număr asupra unei persoane, mai ales dacă aceasta crește într-un mediu înclinat spre spiritualitate/evoluție și iubire.) M-am ridicat în picioare, m-am uitat în oglindă și am spus trista "ultima zi cu burtică...". Am mai stat, m-am gândit la ce urmează, l-am anunțat pe Ștefan, unchiul tău(pentru că nu dormea la ora aia), apoi l-am sunat imediat pe tați să vină, iar mai apoi am dat alarmă în toată casa "NASC".Am intrat în duș și pe la 10:00 am plecat spre Clinică”, a scris Ioana Coman, cu emoție, pe adresa ei de Instagram, apoi a relatat cum a decurs nașterea, dar și reacția avută după venirea pe lume a copilului.

Florinel Coman și-a botezat fetița [Sursa foto: Instagram Ioana Coman]

Reacția lui Florinel Coman! ”Doamne, ce minune!”

” E rai atât de micuță și firava.”Doamne, ce minune!” a spus tati plin de emoții, apoi a ieșit din salon cu lacrimi în ochi pentru a da vestea și familiei. Te pupam încontinuu și te felicitam pentru efortul pe care l-ai făcut, erai cu noi, erai în siguranță. Am ajuns în salon, iar momentul în care te-am pus la sân am simțit o conexiune și o iubire dincolo de percepția umana. Acela a fost momentul în care am conștientizat și am simțit că am devenit Mamă”, a conchis Ioana, soția jucătorului pe Instagram, postare la care a primit multe like-uri și mesaje frumoase.

Florinel Coman și-a botezat fetița [Sursa foto: Instagram Ioana Coman]

Florin Coman și Ioana s-au căsătorit în această vară!

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Drept dovadă, în iunie, Mbappe de la FCSB s-a căsătorit cu iubita lui, care este însărcinată şi urma să-i dăruiască un copil. La eveniment, au participat printre alții foştii săi coechipieri de la FCSB, Olimpiu Moruţan şi Dennis Man, iar petrecerea a fost una de cinci stele! După ce au spus ”DA”, cei doi au dat tonul distracției, și au făcut din acea zi una dintre cele mai frumoase din viața lor.

Florinel Coman, dorit și de Rapid, și de CFR?

Dincolo de viața de familie, în ciuda unei perioade mai puțin faste la FCSB, Florinel Coman (24 de ani) are oferte de la cluburile de top din România. De altfel, recent, la o emisiune de televiziune, Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a recunoscut că a discutat cu cei din conducerea clubului despre aducerea lui în Giulești, însă nu s-a putut concretiza nimic deocamdată.

Pe de altă parte, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a susținut, în urmă cu o săptămână, că Florinel i-a cerut să îl lase să plece. „Mi-a spus că ar vrea să-l dau undeva împrumut, probabil o avea ceva de prin România, că-mi cere o hârtie. Dar după aia, dacă are el hârtie, poate să plece oriunde. Cam bănuiesc eu ceva. Îi zic bine, mă, stai să vină perioada de transferuri, te împrumutăm undeva. Dar nu îți dau eu hârtie, că te duci la CFR, la Rapid, păi, eu îl dau la contracandidată?”, a spus clar Gigi Becali la Prima Sport.