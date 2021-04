Incendiu de proporții la cea mai cunoscută shaormerie din Capitală. Focul s-a extins și la blocul de lângă. S-a intervenit de urgență

In articol:

Au fost momente de coșmar noaptea trecută. O cunoscută shaormerie din București s-a aprins ca o torță, iar flacăra s-a extins cu repeziciune și la blocul de lângă. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a evita o tragedie de proporții și pentru a evacua în siguranță locatarii.

Două persoane au fost intoxicate cu fum și a fost nevoie și de intervenția medicilor de pe salvare, iar o altă persoanpă a fost transportată la o unitate medicală.

Incendiu puternic la un fast-food din Capitală

Întreaga scenă s-a petrecut la o sharomerie situată pe Bulevardul Dimitrie Cantemir. Flăcările au izbucnit violent și s-au extins rapid și la fațadele blocurilor de lângă. Angajații fost-food-ului, dar și mai mulți locatari au fost evacuați de urgență. Potrivit informațiilor antena3.com, o persoană a fost chiar transportată la spital.

Cei care au anunțat autoritățile cu privire la incendiu au fost angajații localului, iar în 15 minute au ajuns primele autospeciale ale pompierilor. În total, pentru a stinge flacăra violentă, au intervenit 14 mașini de stingere. Ore în șir s-au luptat salvatorii pentru a stinge incendiul, care a fost stins în cele din urmă în jurul orei 06:00.

„Se vedeau flăcări foarte mari care deja se manifestau de la acoperiș către fațada celor două blocuri care încadrează restaurantul. În acest moment sunt și două persoane rănite, un bărbat și o femeie, femeia transportată la spital, bărbatul fiind în acest moment în evaluare medicală la fața locului”, a declarat unui dintre pompieri.

Oamenii legii au demarat acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate care au fost cauzale care au dus la acest deznodământ nefericit. Nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

Mărturiile celor care au asistat neputincioși la incendiu

Unul dintre angajații shaormeriei spune că a văzut o flacără foarte mică la unul dintre cuptoare, însă nu era ceva îngrijorător. Într-o fracțiune de secundă o flacără uriașă a izbucnit, iar toți au fugit pentru a-și salva viața. Aceșia nu știu care este cauza incendiului.

„Era o flacără foarte mică la cuptor și dintr-o dată s-a extins. Dar nu știm de la ce s-a întâmplat, pentru că am fugit unul în stânga, unul în dreapta”, a declarat o angajată a localului.

Atât angajații, dar și locatarii spun că s-au temut pentru viața lor. Aceștia au trecut printr-o sperietură soră cu moarte, însă acum le mulțumesc pompierilor care au intervenit prompt și au stins flăcările.

„Am văzut flăcările, cât blocul erau. Am început să țip, am ieșit la bucătărie, la vecinii mei deja se spărseseră geamurile și mi-au spus să ies afară. Vă dați seama că am ieșit, dar nu sunt bună nici acum, sunt terminată”, a explicat o locatară.

”Oamenii efectiv țipau pe stradă pentru a ieși locatarii din bloc. Pentru că flăcările s-au răspândit foarte repede la primele etaje”, a mai dezvăluit o persoană care a asistat la întreaga scenă.